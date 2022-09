Ha meghalljuk, hogy klimax, azonnal az 50-es éveik elején járó nők jutnak az eszünkbe, holott a változókorral a férfiaknak is ugyanúgy meg kell küzdeniük. Nem ugyanazokkal a tünetekkel, nem ugyanazzal az intenzitással és végeredménnyel köszönt be, mint a hölgyeknél a menopauza, de az andropauza is határozottan jelez az uraknak, hogy itt most egy új élet kezdődik. Ezért beszéljünk most a férfiklimaxról!