Christina Applegate tavaly nyáron jelentette be, hogy szklerózis multiplexszel diagnosztizálták, most pedig elárulta, milyen az állapota.

Tavaly nyáron jelentette be Twitteren Christina Applegate, hogy gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála, szklerózis multiplexet. A Dead To Me, vagyis a Halott vagy című sorozatának harmadik évadát forgatta, amikor megtudta a diagnózist, ezután kezdte el a kezeléseket. Kötelességének érezte, hogy így is befejezze a sorozatot, de a saját feltételei szerint dolgozott. Mostani állapotáról is őszintén beszélt.

"Felszedtem 18 kilót, nem tudok járni bot nélkül" - mondta a The New York Timesnak adott interjújában a színésznő.