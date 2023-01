Az intézetnek a hét elején közzétett becslése szerint a Covid-19 december eleje óta mintegy 840 ezer halálos áldozatot szedhetett az ázsiai országban. A korábban előre jelzett két külön járványhullám helyett vélhetően egyetlen hosszú járványhullámmal kell számolni az ázsiai országban, így vélhetően nőni fog a kórházakra nehezedő nyomás és a halálozások száma is - tette hozzá az Airfinity.

Szakértők arra figyelmeztettek, hogy a hét végén ünnepelt kínai újév és az ezzel összefüggő rokonlátogatások, belföldi utazások nyomán várhatóan gyorsulni fog a vírus terjedése.

A kínai járványkutató és betegségmegelőző központ részéről azt közölték, a lakosok már körülbelül 80 százaléka, azaz mintegy egymilliárd ember kaphatta el eddig a vírust.



Kína december elején szakított a járvány 2020-as kitörése nyomán szinte azonnal bevezetett zéró-Covid-politikával, feloldotta a korábbi korlátozásokat, és leállította a széleskörű teszteléseket is. Ezt követően szinte azonnal emelkedni kezdett a regisztrált fertőzöttek száma, sok helyen pedig gyógyszerhiányról is beszámoltak.



Peking felhagyott a járványadatok rendszeres közzétételével, külföldi szakértők pedig nem bíznak a kínai egészségügyi hatóságok által közölt számokban.