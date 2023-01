Az elmúlt néhány évben egyre nagyobb tért hódít az úgynevezett tudatos bőrápolás . Még az is elgondolkozik egy-egy kence, szérum és pláne fényvédőszer vásárlásán, aki addig a természet lányának vallotta magát, és a kozmetikumokra csak szükséges tisztítószerekként tekintett. Így a drogériás bevásárlókosarakban a sampon, tusfürdő, testápoló mellett feltűnnek az extrább hatóanyagú termékek is. A bőség lenyűgöző, és egyre több tudás áll a rendelkezésünkre a jó választáshoz. Bár a tudatos bőrápolásnak is sok iskolája van, egyben talán egyetértenek, az pedig az SLS lehetőség szerinti kerülése a kozmetikumokban. Nézzük, mi is ez, és mikor érdemes odafigyelni rá!

Mi az az SLS?

A Sodium Lauryl Sulfate, magyarul nátrium-lauril-szulfát a felületaktív anyagok közé tartozik. Habzó, tisztító hatása miatt nagyon sok termékben megtalálható, azokban is, amelyekben semmi szükség nem lenne rá. Az ipari tisztítókban, autómosókban, esetleg a mosogatószerekben megvan a funkciójuk, de a mai napig kozmetikumokba is bőven jut belőlük, és ha nem figyelsz oda arra, hogy elkerüld, az arcodra és a testedre is. Ha nem tudod vagy akarod teljesen kiiktatni az SLS-t az életedből, legalább arra ügyelj, hogy az összetevők (INCI) között a vége felé legyen, ugyanis ez azt jelenti, hogy kevesebb van benne.

Mi a baj vele?

Ahogy írtuk, az SLS felületaktív anyag, így például egy arclemosó esetében kiválóan leszedi a sminket, viszont sajnos, nemcsak azt, de a bőr tetején lévő védőréreget is kikezdi, és eleinte csak húzódó, száraz érzést, később irritációt okoz. Ráadásul annyira kicsi molekulákból áll, hogy könnyedén beszívódik a legkülső rétegen túlra, ahol végképp semmi keresnivalója. Használatával újra és újra eltávolítjuk bőrünk saját lipidjeit és zsíros anyagait, így meggyengül a bőr védőrétege, és védtelenebb lesz a környezet káros hatásaival szemben.

Arclemosás SLS-es termékkel

Vannak a tudatos bőrápolással foglalkozó vloggerek, akik úgy vélik, egy zsírosabb, nem érzékeny bőr esetén, heti 1-2 SLS-es arclemosás nem tesz kárt a bőrben. Abban azonban nagy az egyetértés, hogy száraz, érzékeny, ekcémás, rosaceás bőr esetében messziről el kell kerülni. Sokan egyébként kedvelik az SLS-t tartalmazó arcápolókat, mert erősen habzanak és azt az érzést keltik, hogy igazán megtisztítják a bőrt. Hiába klassz érzés pillanatnyilag egy erősen habzó lemosó, hosszabb használat után benyújtja a számlát. Jó hír azonban, hogy a mai bio-, naturális- és okoskozmetikumok többnyire nem tartalmaznak SLS-t.

Kézmosás, zuhanyzás SLS-es tisztítóval

Ha szappannal mosunk kezet - hacsak nem figyelünk rá eléggé - az bizony nem SLS mentes. A kezünk többnyire, főleg, ha rendszeresen hidratáljuk, ezt elbírja. A tusfürdőkkel azonban már más a helyzet: ha azt érezzük, hogy minden zuhanyzás után viszket a bőrünk és a világ összes testápolóját magunkra kennénk, érdemes SLS mentesre váltani. Persze, amúgy sem árt.

SLS a samponban

Nos, ez kemény dió, ugyanis szinte alig találni olyat, amiben nincsen. Hogy samponban is olyan ártalmas-e, mint egyéb bőrápolási termékben, vita tárgya - a legnagyobb ellenzői szerint a fejbőr egyensúlyát is felborítja, korpásodást és intenzív zsírosodást okoz - de ha érzékeny, korpás, szeborreás a fejbőrünk, érdemes SLS-mentes, többnyire patikai dermokozmetikumok között válogatni. A dermokozmetikumokkal egyébként, ha a bőrtípusunknak megfelelőeket használjuk, rengeteg előnye van, a hátrányuk, hogy például egy sampon 3-szor, de akár 5-ször is drágább, mint egy egyszerűbb drogériás termék.

SLS a fogkrémben

Szuper érzés, ha egy fogkrém jól habzik és úgy érezzük, tökéletesen megtisztítottuk a szánkat. Sokaknál nem is okoz ez problémát, de aki gyakran küzd szájsebekkel és aftával, mindenképpen próbálja meg lecserélni a fogkrémjét SLS mentes változatra. Fogászati vizsgálatok kimutatták, hogy az SLS-tartalmú fogkrémek elhagyása jelentősen csökkenti a várhatóan kialakuló afták számát. Ezekből nemcsak a patikában, de a drogériában is találunk. Vannak olyan kutatások, amelyek szerint az SLS a fogzománcot is károsítja.

