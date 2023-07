Sokat foglalkozunk azzal, hogy az ételek milyen hatással van a szervezetünkre, a testünk működésére, de arra kevesebbet figyelünk, hogy bizonyos összetevők vagy alapanyagok hogyan hatnak a mentális egészségünkre.Szakértők is igazolják, hogy bizonyos összetevők negatív hatással vannak a kortizol, szerotonin és dopamin szintre, amelyek hozzájárulhatnak a magas stresszszinthez vagy szorongáshoz. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat az ételeket és italokat, amelyeket jobb elkerülni vagy a fogyasztását csökkenteni.

Kávé

A túlzott koffeinfogyasztás emelkedett kortizol választ generál a szervezetben, ami hozzájárulhat a mellékvese kimerüléséhez, ami tartós stresszt és kiégést eredményezhet, nem beszélve az alvásproblémákról. Kutatások szerint naponta több mint 250 milligramm koffein fogyasztása (ez nagyjából két és fél csésze) fokozhatja a szorongást.

Azoknál az embereknél, akiknél a kávé elfogyasztása remegést és szorongást vált ki, jó alternatíva lehet a matcha tea, ami kellő lendületet ad, de kevésbé terheli a szervezetet, mint a kávé.

Light üdítőitalok

A cukros üdítőitalok fogyasztása hosszú távon egyáltalán nem kifizetődő – ez szinte már köztudott. Emiatt sokan fogyasztják ezeknek az üdítőknek a lightos, diétás változatát abban a hitben, hogy kevesebb cukrot tartalmaz, így biztosan nincs negatív hatással az egészségre. Sajnos, ez nem így van, néhány esetben még rosszabbak, mint a cukros társaik. A diétás üdítőitalok fenilalanint tartalmaznak, ami egy olyan hozzáadott vegyület, amely megzavarja az agy neurokémiáját azzal, hogy lassítja a szerotonin és a dopamin megfelelő termelését (ezek felelnek a jó hangulatunkért). Emellett ezek az italok tele vannak mesterséges édesítőszerekkel, mint például az aszpartám, amely ismert neurotoxin, növelheti a kortizol nevű stresszhormon mennyiségét, valamint a szabadgyökök felszaporodását az agyban.

Alkohol

Bár egy-két ital elfogyasztása még abszolút megengedett a szakértők szerint, azonban a mértékletesség rendkívül fontos. Ha valaki rendszeresen felönt a garatra, előbb vagy utóbb mentális problémák elszenvedője lesz. Túlfogyasztása ugyanis depresszáns hatású és szorongást eredményez. Arról nem is beszélve, hogy a másnaposság csak fokozza a negatív folyamatokat a szervezetünkben, nő a kortizolszintünk, a dopamin viszont csökken, aminek a hatására motiválatlanok leszünk, veszítünk a kognitív rugalmasságunkból, és tele leszünk félelemmel teli zavaros gondolatokkal.

Ultrafeldolgozott élelmiszerek

A fagyasztott készételek, különféle instant porok könnyű és gyors megoldásnak tűnhetnek a rohanó mindennapokban, de a használatuk erősen károsítja az egészségünket. Ezek az élelmiszerek ugyanis megváltoztatják a bélben lévő baktériumokat. Ezek a baktériumok kölcsönhatásba lépnek az immunrendszerünkkel, ami végül krónikus gyulladáshoz vezet. A gyulladás puffadást okozhat, ami hozzájárulhat a szorongáshoz és a depresszióhoz. Szakértők szerint még az „egészséges opciókat" is érdemes elkerülni a boltok fagyasztóiban, mert bár rövid távon azt tapasztaljuk, hogy több energiánk lesz, de aztán viszonylag hamar érkezik is a mélyrepülés. Nehézséget tapasztalunk a koncentrálásban, megváltozik a hangulatunk és nem érezzük magunkat nyugodtnak.

Cukrok

A cukros ételek túlzott fogyasztása sem javasolt, de itt főként a cukorkákra gondolunk, amit két étkezés között például rágó helyett fogyasztunk. Ezek a cukorkák rendkívül sok cukrot tartalmaznak, a cukor pedig növeli a gyulladásokat a szervezetben, ami hosszú távon depresszióhoz vezethet.

A természetes cukrok fogyasztása – ami például a gyümölcsökben található – azonban pont ellenkezőleg hat a szervezetre. Több tanulmány is rámutatott arra, hogy azok az emberek, akik sok gyümölcsöt fogyasztanak, kevésbé tapasztalnak mentális problémákat. Ez is igazolja, hogy a cukor magában nem káros: arra kell odafigyelni, hogy milyen formában és mennyiségben visszük be a szervezetünkbe.

Fontos megjegyezni, hogy ahányféle ember, annyiféle táplálkozási szokás és egészségügyi hatás létezik. Vannak, akik sokkal érzékenyebben reagálnak bizonyos ételekre vagy italokra, mások viszont nem tapasztalnak semmi negatívat. A legfontosabb az, hogy figyeljünk oda a testünk jelzéseire. Ha azt vesszük észre, hogy egy adott élelmiszer kifejezetten rossz hatással van a hangulatunkra, akkor érdemes korlátozni a fogyasztását, vagy akár teljesen kizárni az étrendünkből.