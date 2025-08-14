Amikor a méret a lényeg: 6 ruhadarab, amit soha ne hordj, ha alacsony vagy

A szépség és a stílus nem centiméterekben mérendő. Az alacsonyabb termet éppúgy lehet az elegancia és a nőiesség szimbóluma, mint a magas. A titok csupán annyi, hogy megtaláld azt a ruhát vagy ruhadarabokat, amelyek kiemelik az előnyeidet és magabiztossá tesznek. Hiszen amikor jól érzed magad a bőrödben, az kívülről is látszik.

Felejtsd el a bő ruhákat és az oversized pufikabátot

Forrás: Shutterstock

1. Bő ruha? Jobb, ha nem kísérletezel vele

Ha alacsony vagy, akkor érdemes kerülni a hosszú, bő szabású szoknyákat és nadrágokat, ha azok nem karcsúsítottak, mert ezek optikailag eltüntetik a lábak hosszát. Ugyanez igaz a túlméretezett, comb alá érő kabátokra és blézerekre is.

És sajnos rossz hírünk van csajok, a bő, culotte stílusú nadrágok sem alacsonyakra lettek tervezve. A csípőn hordott, bővülő szabás ugyanis szélesít, ráadásul rövidebbnek mutatja a lábaidat.

De ugyanez igaz az oversize pufikabátokra is, amik meglehetősen összenyomják az alakot és azt a benyomást keltheti másokban, mintha pont ugyanolyan széles lennél, mint magas.

2. Midi és maxi szoknyák – Övvel tuti, nagy mintával nem ajánlott

A térdnél elvágott, bő szoknyák vagy a vastag szegélyű, redőzött midik is rövidíthetik látszólag a láb hosszát, így ezt is dugd a szekrényed mélyére, ha nem akarsz hobbitnak tűnni.

Nyáron pedig kifejezetten érdemes óvatosan bánni a nagy mintás, bő maxi ruhákkal, ugyanis, ha nincs magas derékvonaluk, könnyen „elnyelhetik” az alakodat. Na de akkor mit vehetsz fel? Bátran kísérletezz a testhez simuló ruhákkal, melyek finoman követik a tested vonalát, ezzel megnyújtva a sziluetted. Ha övet is raksz fel mindenképpen keskenyebb övek közül válassz, mert nem törik meg az alakot, hangsúlyozzák a derekad, „nyújtják” az alakod, főleg, ha csípő felett viseled.

Fontos, hogy a ruhadarabok optikailag nyújtsák az alakot, ne pedig rövidítsék.

Forrás: Shutterstock

3. Nem mindegy a dekoltázs és az ujjhossz sem

A nyakvonalak tekintetében az alacsonyabb nőknek érdemes a mélyebb, V dekoltázsokat részesíteniük előnyben, mert ezek a nyak vonalát hosszabbnak mutatják, míg a magasabb, zárt nyakú ruhadarabok optikailag rövidíthetik a nyakat és a felsőtestet. És ha még mindez nem lenne elég az ujjhosszúság is számít: a háromnegyedes vagy a rövid ujjú fazonok, amelyek a karokat szabadon hagyják, könnyebben nyújtják az alakot, míg a túl hosszú, bő ujjú ruhák elnyomhatják az összképet, így ezeket száműzd a gardróbodból.