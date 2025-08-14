A Stranger Things sztárjának elege lett a hírnévből, otthagyta Hollywoodot — Most a lakbér miatt aggódik

A 30 éves, Perthben született Dacre Montgomery nemrégiben a The Australiannak nyilatkozott a sztárságtól való visszavonulásáról. A sztár először a Netflix sci-fi sorozatában, a Stranger Thingsben tűnt fel Winona Ryder, Millie Bobby Brown és mások mellett, Billy Hargrove szerepében a 2017-es második évadban. Utána számos szerepet kapott, sikeres színész lett, mégis a szünet mellett döntött.

Dacre Montgomery a Stranger Things Billy Hargrove-ja

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Stranger Things színésze szerint valami megváltozott Hollywoodban

„Azt hiszem, a dolgok megváltoztak” – magyarázta. „A hagyományos hollywoodi sztárok azért léteztek, mert volt valami rejtély… A közösségi média megszüntette ezt. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt öt évben eltűntem a térképről” — mondta, és hozzátette: „Nem próbálok senkivel versenyezni, a saját igazságomat élem – és remélhetőleg közben ki tudom fizetni a lakbért is.”

A sztár a Stranger Things után számos szerepet kapott, de elfáradt.

„Minden szerepembe beleadtam egy darabot magamból, és nagyrészt ezért vettem ki a szabadságot” – jegyezte meg Dacre. „Az utóbbi időben sokat gondolkodtam azon, hogy mit akarok elérni a karrieremben. Próbálom egy kicsit jobban kézben tartani, hogy hol és min dolgozom.”

A színész a sorozat utolsó évadában nem szerepel, de ennek oka nem a szakítása Hollywooddal, hanem az, hogy karaktere a harmadik évadban meghalt.