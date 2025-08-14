Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 14., csütörtök Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztár

A Stranger Things sztárjának elege lett a hírnévből, otthagyta Hollywoodot — Most a lakbér miatt aggódik

sztár Stranger Things sorozat hollywood
Life.hu
2025.08.14.
Dacre Montgomery elárulta, hogy hollywoodi sikerei után miért vonult vissza a reflektorfényből. A Stranger Things sztárja azt sem tagadta, hogy a létbizonytalanság megijeszti.

A 30 éves, Perthben született Dacre Montgomery nemrégiben a The Australiannak nyilatkozott a sztárságtól való visszavonulásáról. A sztár először a Netflix sci-fi sorozatában, a Stranger Thingsben tűnt fel Winona Ryder, Millie Bobby Brown és mások mellett, Billy Hargrove szerepében a 2017-es második évadban. Utána számos szerepet kapott, sikeres színész lett, mégis a szünet mellett döntött.

stranger things
Dacre Montgomery a Stranger Things Billy Hargrove-ja
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Stranger Things színésze szerint valami megváltozott Hollywoodban

„Azt hiszem, a dolgok megváltoztak” – magyarázta. „A hagyományos hollywoodi sztárok azért léteztek, mert volt valami rejtély… A közösségi média megszüntette ezt. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt öt évben eltűntem a térképről” — mondta, és hozzátette: „Nem próbálok senkivel versenyezni, a saját igazságomat élem – és remélhetőleg közben ki tudom fizetni a lakbért is.”

A sztár a Stranger Things után számos szerepet kapott, de elfáradt.

„Minden szerepembe beleadtam egy darabot magamból, és nagyrészt ezért vettem ki a szabadságot” – jegyezte meg Dacre. „Az utóbbi időben sokat gondolkodtam azon, hogy mit akarok elérni a karrieremben. Próbálom egy kicsit jobban kézben tartani, hogy hol és min dolgozom.”

A színész a sorozat utolsó évadában nem szerepel, de ennek oka nem a szakítása Hollywooddal, hanem az, hogy karaktere a harmadik évadban meghalt.

Most kezded az egyetemet? Akkor ezeket a filmeket és sorozatokat MINDENKÉPPEN látnod kell

Ezek a filmek és sorozatok szórakoztatók, magukkal ragadnak és segítenek belemerülni az egyetemi élet világába.

Xenomorphok a küszöbön: az Alien-univerzum teljes idővonala

Fedezd fel velünk az Alien filmek teljes kronológiáját, a nyálkás rémálom születésétől a börtönbolygón át egészen a Weyland-Yutani legújabb kísérletéig.

Stranger Things sztárjai már kinőtték a gyerekbiciklit – Ennyit nőttek a szereplők a sorozat indulása óta

Nagyot nőttek a hawkinsi gyerekek a sorozat indulása óta, és mostmár élik a hollywoodi sztárok életét. De mégis mekkora a változás, és mi történt velük a Stranger Things indulása óta?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu