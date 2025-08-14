A horgolt táska az idei nyár legtrendibb kiegészítője − Itt az utolsó pillanat, hogy beszerezd − Termékekkel, árakkal

Valami egészen különös zajlik most a divat világában: mintha a régi idők horgolótűje találkozott volna a TikTok pörgő trendjeivel, és ebből született volna meg a nyár legnagyobb slágere – a horgolt táska. De ez nem a nagyi polcán porosodó „gyerekkori szalvétatartó” stílusát idézi, hanem igazi stílusikonokat is megszégyenítő, bohém, kézműves hatású, mégis kifejezetten modern és trendi kiegészítő.

A horgolt táska bármilyen szettet feldob

Forrás: Getty Images Europe

Neked megvan már a nyári pakolósod? Lenge szetthez horgolt táska dukál

A horgolt táska jelenleg olyan, mint a jegeskávé a strandon, mindenkinek kell. A TikTokon egymást érik a Crochet Bag Haul-videók, az Instagramon pedig már nem lehet végigpörgetni három sztorit anélkül, hogy bele ne futnál egy laza, nyári szett + horgolt táska kombóba. És persze, ahogy az lenni szokott, a sztárok sem tudnak ellenállni a trendnek. Ha úgy érzed, láttad már valakinek a kezében ezt a táskát a paparazzifotókon, valószínűleg igazad van. Gigi Hadid, Hailey Bieber, sőt még Sarah Jessica Parker is horgolt táskával flangált az utóbbi hetekben.

De mi van, ha nem tudsz horgolni? Nyugi, a fast fashion már megoldotta helyetted, mi meg összegyűjöttük a legjobb darabokat!

HORGOLT CROSSBODY TÁSKA 4.295 Ft

Forrás: zara.com

A Zara horgolt crossbody táskája olyan, mintha egyenesen egy nyaralásról ugrott volna be a gardróbunkba. Kicsi, de pont elég, és a természetes színei miatt bármilyen outfit mellé passzol.

Szalma kézitáska 2 995 Ft

Forrás: 2.hm.com

A H&M mini horgolt táskája igazi bohém csajos darab, amiért garantáltan meg fognak állítani a buliban. Vagy legalább egy random presszó teraszán.

Horgolt táska medállal 6.595Ft

Forrás: Reserved

A Reserved medállal díszített horgolt táskája egy kis „extra” a klasszikus darabokhoz képest, ha szereted a minimalizmust, de néha belefér egy csipetnyi karakter.

Horgolt shoppertáska 17.995 Ft

Forrás: Mango

A Mango horgolt shoppertáskája a „minden férjen bele” típusúak álma: strand, piac vagy csak egy vasárnapi séta, mindenhova viheted.

IZIA HOBO - Kézitáska, narancssárga 28.135 Ft

Forrás: zalando.hu

Az Izia narancsszínű hobotáska a Zalando kínálatából pedig konkrétan egy gyümölcsös smoothie táskává formálva, ha színekkel fejeznéd ki, hogy élsz és nyár van.