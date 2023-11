Tüsszögés, torokfájás, köhögés... A nők többsége, ha ezeket tapasztalja, többnyire maximum megjegyzi, hogy nincs túl jó formában, és teszi tovább a dolgát. Ám ha ez egy férfival történik, szinte azonnal ágynak esik, és olyan hatalmas, szomorú kutya szemekkel néz ránk, nyögések és sóhajok közepette, hogy a teáját és a gyógyszerét is az ágyba visszük neki. A férfinátha évek óta viccek és mémek tárgya, ám kiderült, hogy tudományos magyarázata is van annak, hogy a pasik valóban úgy érzik, belepusztulnak egy kis hőemelkedésbe is.