Odavannak a követők Palvin Barbara szerelmes posztjáért: ezt írta a férjének a szupermodell

Palvin Barbara és Dylan Sprouse a francia Riviérán ünnepelte a férfi születésnapját. A szupermodell a nagy nap alkalmából az Instagramra töltött fel képeket, de 24 órán elérhető sztorit is posztolt, amiért megőrülnek a követői.

Dylan Sprouse és Palvin Barbara a francia Riviérán ünnepelték a szülinapot

Forrás: GC Images

Palvin Barbara üzenete pillanatok alatt virális lett

A világhírű magyar modell, Palvin Barbara le sem tagadhatná, mennyire odavan férjéért, Dylan Sprouse-ért. A színészt születésnapja alkalmából Barbi egy különleges, személyes képsorozattal és szerelmes üzenettel lepte meg az Instagram-történetében, ami pillanatok alatt végigsöpört az interneten. A bejegyzésben Barbara vicces és meghitt közös pillanatokat osztott meg férjével, a köszöntést pedig néhány egyszerű szóval tette még különlegesebbé.

„Boldog születésnapot, szerelmem” − írta

A rajongók azonnal reagáltak a kedves gesztusra: sorra érkeztek a kommentek és képernyőmentések, sokan „álompárként” emlegették a házaspárt, míg mások azt írták, hogy „mindenkinek ilyen szerelem járna” − idézi a kommentelőket a Bors.

„Boldog születésnapot, szerelmem” - írta Instasztoriban Palvin Barbi

Forrás: Palvin Barbara/Instagram