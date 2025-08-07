Odavannak a követők Palvin Barbara szerelmes posztjáért: ezt írta a férjének a szupermodell

Palvin Barbara és Dylan Sprouse a francia Riviérán ünnepelte a férfi születésnapját. A szupermodell a nagy nap alkalmából az Instagramra töltött fel képeket, de 24 órán elérhető sztorit is posztolt, amiért megőrülnek a követői.
A világhírű magyar modell, Palvin Barbara le sem tagadhatná, mennyire odavan férjéért, Dylan Sprouse-ért. A színészt születésnapja alkalmából Barbi egy különleges, személyes képsorozattal és szerelmes üzenettel lepte meg az Instagram-történetében, ami pillanatok alatt végigsöpört az interneten. A bejegyzésben Barbara vicces és meghitt közös pillanatokat osztott meg férjével, a köszöntést pedig néhány egyszerű szóval tette még különlegesebbé.
A rajongók azonnal reagáltak a kedves gesztusra: sorra érkeztek a kommentek és képernyőmentések, sokan „álompárként” emlegették a házaspárt, míg mások azt írták, hogy „mindenkinek ilyen szerelem járna” − idézi a kommentelőket a Bors.
2023. július 15-én Magyarországon házasodott össze Palvin Barbara és Dylan Sprouse. Az esküvőt Ceglédbercelen, a Palvin család birtokán tartották. Bár azóta felröppentek pletykák arról, hogy a fiatal férj hűtlen és a házasságuknak vége, ezt a modell cáfolta.
