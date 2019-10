Annál, hogy szelektíven gyűjtöd a háztartási hulladékot, többet is tehetsz a környezettudatosság jegyében, méghozzá igen egyszerű módon: ne termelj annyi felesleges szemetet. Ehhez nyújtunk most segítséget.

1. Szerezz be vászon- vagy textiltáskát!

Összeszámoltad már, hogy havonta mennyi nejlonszatyor kerül az otthonodba? Azért, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelt vásárlás miatt se kényszerülj nejlonszatyor beszerzésre, legyen mindig a táskádban egy apróra összehajtogatott vászontáska és pár darab gyümölcs-, zöldség textilzsák.

2. Válassz tudatosan az élelmiszerboltban!

Nagyon csábítóak az előre csomagolt felvágottak és sajtok, de a pultoknál is épp úgy megkaphatod őket. Persze ezek papírcsomagolások belseje is sok esetben ki van bélelve egy vékony réteg műanyaggal, de ennek mértéke elenyésző ahhoz a mennyiséghez képest, amit az előrecsomagoltak jelentenek.

3. Vásárolj csomagolásmentesen!

Ma már több helyen is felelhető ilyen jellegű volt, ahol a száraz árukat kimérve adják, neked csak a megfelelő tárolót kell vinned. Ez a legjobb, hiszen például tésztát, rizst egyszerűen nem kapsz élelmiszerüzletekben felesleges műanyag- vagy épp papírborítás nélkül. Némi utánajárást igényel a dolog, de hosszútávon megéri.

4. Használd fel újra!

Ahelyett, hogy egy befőtt vagy savanyúság üvegét kidobnád, használd fel a liszt, cukor és már egyéb tárolására. A konzervdobozokból is remek dolgok készíthetőek: tolltartó és egyéb tároló, virágcserép... stb.

5. Hagyd el a PET palack vásárlását!

Egyszeri kiadást jelent egy kulacs beszerzése, és utána abba a csapvíz – esetleg tisztított verzióban – is tökéletes útitárs, amit már számos helyen ingyen is újratöltenek neked. De ezekbe mehet tea, kávé, szörp, házi limonádé is. Az üdítők egyébként sem egészségesek, gyümölcslevet magad is készíthetsz egy gyümölcsprés segítségével, sőt, vízzel hígíthatod is.

6. Főzz!

Ezzel nem csupán remekül tudsz spórolni, de a menzán és egyéb kifőzdékben valamint ételrendelések alkalmával használatos műanyag dobozoktól, alufóliáktól is megkíméled a Földet. Szerezz be egy ételhordót és vigyél a munkahelyedre magadnak ebédet. A főzés során keletkező szerves hulladékkal remekül táplálhatod a kerted növényeit, akár még komposztálhatsz is.

7. Hagyd el az egyszer használatos törlőkendőket!

Rendkívül kényelmesek, ez tény, de gondolj bele, hogy egy héten hány végzi egy törlés után a szemetesben. Helyettük vegyél mosogatókendőt, amit kiöblítve számtalanszor fel tudsz használni.

