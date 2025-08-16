Most érkezett: 3,5 éves börtönbüntetésre ítélték a világhírű énekest Sean Kingstont

Megrázó hírek érkeztek a tengerentúlról. A 2000-es évek egyik legnagyobb popsztárját Sean Kingstont (született: Kisean Paul Anderson) ugyanis 3 és féléves börtönbüntetésre ítélte a dél-floridai bíróság, miután bizonyítást nyert, hogy a 35 éves jamaicai származású énekes és az édesanyja csalással jutott hozzá 1 millió dollárhoz. Az előadó korábban arra kérte a bíróságot, hogy az egészségügyi állapota miatt halasszák el a börtönbüntetését, azonban David Leibowitz bíró ezt visszautasította és elrendelte az énekes azonnali őrizetbe vételét. Kingston édesanyja Janice Eleanor Turner 5 éves börtönbüntetést kapott, négy rendbeli kibercsalás, és egy rendbeli kiber-összeesküvés miatt.
A PageSix számolt be róla, hogy a Beautiful Girls énekese nagyon fiatalon vált sztárrá, és nem értett a pénzügyi világhoz, ezért az édesanyja segítségét vette igénybe, aki szépen lassan elherdálta a hirtelen jött vagyont, majd internetes csalásokkal próbálta meg rendezni az adósságaikat. Ezután Sean Kingston egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett, ami miatt azóta sem tudott visszatérni a színpadra.
Az ügyészek azt írták, hogy az anya-fia páros jogtalanul gazdagodott meg, miután hamisan azt állították, hogy banki átutalással fognak fizetni jáművekért, ékszerekért, és egyéb termékekért, azonban miután megérkeztek a tárgyi eszközök a páros soha nem fizette ki azokat. A tárgyalás során Turner bevallotta, hogy felelőtlenül kezelte a fia pénzügyeit, ezért kellett csaláshoz folyamodniuk.
- olvasható a vádiratban. Sean Kingston édesanyja nem volt ismeretlen a rendőrség számára, már korábban is keveredett kisebb-nagyobb balhékba, ezért őt már egy évvel ezelőtt a szökés veszélyének fennállása miatt letartóztatták, azóta a börtönben várta az ítéletét.
A lap beszámolt róla, hogy 2024-ben rendőrségi razziát tartottak a páros házában Kaliforniában, Turnert ekkor vette őrizetbe a rendőrség. Akkor még Kingston pozitívan tekintett a jövőjukre, és azt nyilatkozta:
Jól vagyok én is, és az anyám is! Nyugodjatok meg az ügyvédeim mindent elfognak intézni!
- végül mégis bűnösnek találták őket. A maximálisan kiszabható 20 éves börtönbüntetéshez képest viszont az 5, és a 3 és félév valóban méltányosnak hangzik.
