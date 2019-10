A dolog érdekessége, hogy a 20. század eleji paraszti világban kifejezetten kedvelt volt Magyarországon a töklámpások készítése, amivel ijesztgették, heccelték egymást a fiatalok. Sok helyen tökvicsorinak hívták a betakarítást követően, néhol kifejezetten halottak napja és mindenszentek idején faragott tököt. A népszokás Erdélyben is kifejezetten kedvelt volt.

Egyes tájegységeken a Luca-tök volt ismert, ami természetesen Luca-napra készült. A faragott tököt ebben az esetben is gyertyákkal világították ki, és a cél szinten az ijesztgetés volt. Az Amerikában olyan jellemző halloweeni tök valójában az európai kultúrkörből került ki, majd onnan importáltuk vissza. Ha tehát eddig túlságosan amerikainak érezted a tökfaragást, most bátran vesd bele magad, és gondolj a magyar ősökre, akik már több, mint száz évvel ezelőtt is hasonló faragványokkal ijesztgették egymást a paraszti világban.

A tökfaragás baráti, de családi programnak is szuper. Nem is kell hozzá túl sok eszköz, leginkább a kreativitásunk. Azért persze nem árt egy szép nagy tök, és egy éles hobbifűrész, vagy kés. Ha egyszerűbb arcot szeretnél faragni, legyen az mosolygós vagy éppen ijesztő, azt lemosható filccel azonnal rá is rajzolhatod az előzőleg megtisztított és a belsejétől megszabadított tökre. Bonyolultabb mintákhoz érdemes sablont készíteni, akár csak kinyomtatni egy mintát, amit ha ráragasztasz a tökre, egy éles késsel már át tudod vinni a felületére a követendő vonalakat, amit aztán filccel még meg is rajzolhatsz a tökön. Segítségképpen következzen egy videó!

Habár a vicsori és ijesztő tökfejek a klasszikusok, egészen másféle stílussal is megpróbálkozhatsz. Ehhez adunk most egy kis inspirációt. Kattints a képre, és nyisd meg a galériát!