KOS Pénzügyeid komoly odafigyelést igényelnek 2020-ban. Rengeteg különféle dolgot kell követned és karban tartanod ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön. Mindemellett sokan tőled várnak megoldást saját bajaikra. Szerencsére lehetőségekből is sok kerül terítékre, többek közt a tavaszi időszakban egy saját vállalkozást is útnak indíthatsz, ha ez eddig nem történt meg. Ha eleve vállalkozó vagy, akkor új szerződést írsz alá, vagy egy külföldi befektetés is megnyílik előtted. Vállalj bátran nagy kockázatot, ezt nem fogod megbánni. Kifejezetten ajánlott átgondolni zt, hogy összefogja egy csapattal, kölcsönös haszon reményében. Fontos, hogy nem ülhetsz a babérjaidon, többet kell tenned a sikerért és az eredményekért, és kifejezetten ajánlott, hogy új munkametódusokat dolgozz ki a hatékonyság érdekében. Alkalmanként kompromisszumot kell kötnöd, hogy egyensúlyban tarthasd a bevételi és a kiadási oldalt, de jól fogsz tudni gazdálkodni és elégedett leszel 2020 végén.

BIKA A pénzügyeid alkalmanként ugyan megakadnak 2020-ban, de mindent egybevetve kifejezetten jó irányba haladnak, tudsz gyarapodni, ha pedig elég bátor vagy, akkor befektetni is. Különféle pénzügyi lépéseid akár gyors és látványos eredményt is hozhatnak. Erős leszel és kitartó, belső hangod remek iránymutatásokkal ajándékoz meg, figyelj rá! 2020 folyamán lassan, mégis érezhetően átalakul a pénzhez való viszonyod. A tavasz remek döntéseket hoz, nyáron pedig már másoknak is kiváló tanácsokat tudsz adni. Többször megeshet, hogy spontán ötlettől vezérelve egy meglepően új irányba indulsz el, ám a kapkodás nem javallott, a jelentős pénzkiadásokkal várd meg június havát. A túlontúl csábító dolgok akár veszteséget is okozhatnak. Légy türelmes, mert a nyári és őszi hónapok meghozzák a vágyott és látványos sikert. Jelentős tényezője ennek az esztendőnek a tanulás. Fejleszd magadat, tágítsd a szellemi horizontot, így végül a pénzügyek terén is képes leszel kamatoztatni a megszerzett, friss tudást.

IKREK Mindenféle földi javad gyarapodni a fog apránként a 2020-as esztendő folyamán. Különféle ügyeid mozgásban, így pedig fejlődésben lesznek, s ez arra mutat rá, hogy jól sáfárkodsz a tudásoddal, képességeiddel és meglévő vagyonoddal – legyen ez utóbbi kicsi vagy épp nagy. Az év első felében sok pozitív esemény zajlik körülötted, s ez ékes bizonyítéka annak, hogy mindaz, ami 2018-ban és 2019-ben kicsit döcögött és nem hozta a várva várt eredményt, az 2020-ban többszörösen megtérül. Persze most sem érkezik magától a sült galamb, viszont minden adott a sikerhez, segítő tanácsokat kapsz, s el kell venned a sok sors által tálcán kínált dolog közül azt, ami éppen megtetszik neked.

Régi vágyaid közül pontosan meg tudod azt nevezni, amit most akarsz valóra váltani. Épp ez a józan gondolkodás lesz az egyik alappillére a gyarapodásnak. A megszokottól gyorsabban reagálsz a különféle ajánlatokra, megkeresésekre, s ösztönösen ráérzel arra, mikor jó és mikor rossz a pénzedet költeni, befektetni vagy tartalékolni.

RÁK 2019 nem hozta meg minden területen azon eredményeket, amiket vártál, és amikért sokat dolgoztál. Ami, ami késik, az nem múlik, tehát majd 2020 kínálja fel a kiemelkedő sikert számodra. Már az újesztendő legelső heteiben sokat teszel azért, hogy új dolgokat alapozz meg – ez különösen akkor hoz sok hasznot neked, ha új vállalkozást indítasz vagy munkahelyet váltasz. Teljesen érthető, hogy szeretnéd stabilizálni pénzügyi hátteredet, ehhez pedig Jupiter biztosít neked hátszelet azzal a feltétellel, hogy túl sokat nem kockáztatsz, s inkább a sok kicsi sokra megy elvét tartod szem előtt. Teljesen biztos, hogy több lehetőség közül ki tudod választani a számodra legjobb eredményt hozó irányokat, és mindig rá fogsz arra érezni, ki segíthet és mi a helyes út ahhoz, hogy sikert érj el. Tudni fogod gyarapítani meglévő javaidat, júliusban ennek egyértelmű jelei lesznek a pénztárcádban és a bankszámládon. A nyár vége felé hajlamossá válhatsz a túlzott költekezésre, így inkább kösd le mozgatható pénzed jelentős részét ennek elkerülése érdekében.

OROSZLÁN Minden körülményt figyelembe véve pénzügyi helyzeted stabilnak mondható 2020-ban. Nagy kudarcok, ellehetetlenülés aligha történhet meg egy Oroszlánnal – kizárólag akkor, ha minden racionalitást nélkülöznek döntéseid. Ugye ilyen hibába nem esel? Jelentős kilengésekre, erős megszorításokra nem lesz szükség. Amennyiben tavasszal és ősszel nagyobb összeget szeretnél kiadni, ahhoz kérj segítséget pénzügyi szakértőtől. Mindenképpen jó hír, hogy az égiek támogatnak a fejlődésben, ehhez jó iránymutatásokat is fogsz kapni, de az elkapkodott és túlzó költekezés hozhat nehéz pillanatokat. Okos és megtervezett kiadások mellett az év végére elégedettséget tudhatsz magadénak. Fontos, hogy feltétlenül képezz stratégiai tartalékot. Novemberig nem lesz okod az aggodalomra, reményeid szerinte alakulnak a dolgok. Decemberben hosszú távra, akár évekre előre mutató döntést kell meghoznod, ám a saját biztonságod érdekében légy bátor és kellően merész!

SZŰZ Kiemelt figyelmet fogsz szenteli az anyagi ügyeknek 2020-ban. Rengeteg dolgot átformálsz, tudod, hol hibáztál az elmúlt években és mi az, amin drasztikusan változtatni kell a gyarapodás és fejlődés érdekében. Most jutsz el odáig, hogy a továbbiakban nem érdekelnek a részmegoldások, félig-meddig dolgok, és nem akarsz időt húzni. Valódi, kézzel fogható eredményekhez drámai lépéseket kell tenned, ami akár egy erőteljes megszorítást is jelenthet. Mindegy, mit teszel, a pozitív eredmény nem marad el, bár a tavasz és a nyári időszakban azért adódhatnak bonyodalmak. Pénzügyeid rendezése és irányítása során készülj fel buktatókra, ám érdekes felismerés lesz az, hogyha elveszítesz valamit, nem jön össze valami, esetleg felmondanak neked vagy megszűnik egy szerződésed, hamar jön ezek helyett valami más, ami sokkal gyorsabban és látványosabb hoz neked örömteli eredményeket.

Egyetlen pillanatig se félj a kudarctól és megakadásoktól, mert épp ezek lendítenek át a holtpontokon és emelnek a magasba. Legyél folyamatos mozgásban, így a pénz is áramlik körülötted.

MÉRLEG Egyetlen egy dolgot tudsz biztosan 2020. január elsején. Azt, hogy nagyobb stabilitásra vágysz és ezért hajlandó vagy kellő áldozatot hozni. Erős belső ösztön hajt, akár új kihívást is felvállalsz és az észszerű kockázatoktól sem tartasz. Sok okos ötlettel rukkolsz elő, ami jól jöhet munkahelyen és vállalkozásban egyaránt. 2020 azért lehet kiemelkedően jó év, mert egyedi dolgot alkothatsz, ami akár egy szabadalom is lehet, vagy igencsak felkeltheti mások érdeklődését és veled akarnak együttműködni. Ami nem lesz a te birtokodban, azt mások biztosítják számodra. Tetteid, bátorságod, odaadásod hamar megtérül, így anyagiak terén is látványos gyarapodásnak indul a bankszámlád. Bátran befektetsz, merészen költekezel, de közben nem vállalsz túlzó kockázatokat. Régi, jól bevett szokásodat mindenképpen át kell gondolnod és rájössz, ideje a reformációnak. Légy kellően reális, így 2020 végére elégedettség tölt el. Az őszi szezonban nagyobb bevételre tehetsz szert. Amennyiben ez megérkezik, tartós befektetésben gondolkodj.

SKORPIÓ Nos, nem a 2020-as esztendő lesz az, amit sok év múlva örömmel felemlegetsz, mint kiemelkedően sikeres, bevételekben gazdag esztendőt. Pénzügyi szempontból óvatosan kell bánnod a kiadásokkal, és a bevételeket is szigorúan követned kell. Ez utóbbi különösen a vállalkozókra igaz: mindent időben megkapsz? Ha nem, azon nyomban indulj a pénzed után, ne hagyd, hogy túl sokáig tartozzon neked valaki. Ha kölcsönt adsz, csak annyit, amennyit akár veszteségként is el tudsz viselni. Ha egyébként is valamilyen jelentős teher nyomja a válladat, akkor végképp ne te akard megoldani mások gondját, fókuszálj a sajátodra. Egyik legnagyobb nyűgöd az idő lesz, ezért az okos tervezés, jó időbeosztás elkészítése kiemelkedő része lesz az anyagi helyzeted stabilizálásának. Inkább keveset vállalj, de azt csináld a lehető legjobban, így a befektetett idő megtérül. Megszerzett vagyonodat ne herdáld el, és ne fektess olyan üzletbe, ami túl sok kockázatot rejt.

Az év utolsó két hónapában olyan emberekkel ismerkedsz meg, akik megmutatják az utat a fény felé, és mindezért cserébe nem kérnek semmit.

NYILAS A pénzügyek és a hozzájuk kapcsolódó tervek megvalósítása nem tűrik a kapkodást és a túlzott kockázatokat 2020-ban. Lassan járj, tovább érsz! Ez lesz ennek az esztendőnek a mottója. Messzire juthatsz, viszont taktikusabbnak kell lenned, pontosan kiszámolt lépésekkel. Jó hír, hogy 2019-hez képest jobb eredményeket érhetsz el. Ezek mellett készülj fel váratlan eseményekre, mert akadnak olyan kiadások, amikkel előzetesen nem lehet kalkulálni. Gyorsan kell alkalmazkodnod a változó viszonyokhoz, ám épp ezek által tanulhatsz sokat és értheted meg, miért történnek bizonyos dolgok. Sok gödröt megjársz, ám mindegyikből kijutsz, s az év végén maximálisan elégedett leszel a pénztárcád tartalmával.

A késő tavasz és a nyár folyamán érdemes némi anyagi kockázatot vállalni annak érdekében, hogy rálelj egy új bevételi forrásra. Alapíts vállalkozást, válts munkahelyet, költözz külföldre vagy egyszerűen csak mondj igent egy kevés időt igénylő mellékállásra. Ez különösen az őszi többletkiadások miatt fontos, mert ezzel tudsz mindent pótolni. Higgy magadban, a tudásodba, a jó és kreatív ötleteidben.

BAK Anyagi körülményeid jelentősen javulhatnak 2020-ban. Olyan pozitív változások történnek, amiket januárban egyáltalán nem látsz, sőt, nem is tervezel ezekkel. Jó hír, hogy februártól folyamatosan jó hírek érkeznek, örömteli visszaigazolásokat kapsz, sőt, a tavasz során egy meglepően izgalmas ajánlattal lephet meg valaki. Eleinte kockázatosnak tűnik, ám, ahogy átvizsgálod a részleteket, egyre inkább igent szeretnél majd mondani rá.

Elérsz egy olyan állapotot őszre, amikor a stabilitás állapota egyértelmű. 2019-ben nem mindig adatott meg neked a biztonság érzete, ám idén eléred ezt. Életszínvonalad javul, a lehetőségeid száma nő, merészebb leszel és ez megmutatkozik a bevételeiden is. Megengedheted magadnak azt, hogy többet költs, de azért ezt tedd okosan. Inkább befektetésekre és tartalékolásra összpontosíts. Elégedett lehetsz 2020 végére, mert a jelentősebb nyűgöket helyre tetted, esetleges adósságaidat csökkentetted és 2021-re is remek kilátásaid vannak.

VÍZÖNTŐ Meglepően sok élményben lesz részed 2020-ban pénzügyek terén. Új megtapasztalásokban lesz részed, olyan dolgokat tanulhatsz meg, amik hosszú éveken keresztül segíthetnek abban, hogy jobban és okosabban bánj a pénzzel. A tartalékolás és a befektetés új formáit ismered meg, így többet spórolhatsz, olcsóbb beszerzési helyekre lelhetsz. Kifejezetten ajánlott a pénzügyek adminisztrációs részére jelentős hangsúlyt fektetni, ez gyorsan megtérül számodra.

Az átgondoltság és alaposság energiáival tisztázhatod saját magaddal, mire vágysz, merre haladsz és milyen áldozatot vagy hajlandó meghozni a siker érdekében. Pénzügyi helyzetedet magas szintre tudod emelni és 2020 végén nagyon elégedett leszel önmagaddal és pénztárcád tartalmával. Jó és kiszámítható bevételi forrásaid lesznek, ez még az önbecsülésedet is javítani fogja. Neptunusz hatásai arra ösztönözhetnek, hogy újfajta üzleti vállalkozást indíts útnak. Bár jobban szereted a járt utat, 2020-ban kifejezetten ajánlott járatlanokat felfedezni.