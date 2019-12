KOS ELKÖTELEZETT: Szerelmi életed jó irányt vesz, stabilitás jellemzi a kapcsolatodat. Ez főleg akkor jó hír számodra, ha még szilárdabbá akarod tenni a köztetek lévő köteléket. Sokat segít a Szaturnusz és a Vénusz abban, hogy mindig és mindent időben észre vegyél. Tudni fogod, mikor kell segítened a partnerednek vagy épp mikor van szüksége csendre és nyugalomra. Több intimitásra és együttlétre lesz szükségetek ahhoz, hogy a bizalom tovább mélyüljön. Bármi történjék, légy őszinte! A késő nyár és az őszi szezon vitákat hozhat, Jupiter viszont megmutatja a fényt az alagút végén, így rendezni tudjátok a félreértéseket.

PÁRKERESŐ: Ha az év elején még keresed a Nagy őt, akkor erre megkapod a világtól a megfelelő iránymutatást. Hol, mikor? Meglepő helyen és remek körülmények között találhatod meg az igazit. Olyan emberekkel hoz össze a sors, akik abban segíthetnek, hogy kilépj a sötétből a fénybe. Egy kedves barát, ismerős mutathat be annak, aki hihetetlen gyorsasággal rabolja majd el a szívedet. Jó ideje csupán a hiedelmeid gátolták a szerelem kialakulását, 2020-ban adj teret azoknak, akik nem vonzanak elsőre. A zord külső mögött, csodás belsőre lelhetsz, és ez nyugalommal tölt el.

BIKA ELKÖTELEZETT: Legfőbb teendőd 2020-ban, hogy merd kimutatni érzéseidet! Mondd ki, milyen terveid vannak, és indíts el kedveseddel olyan beszélgetéseket, amik segítenek a közös jövőkép kialakításában. Légy nyitott a kompromisszumokra, ha ezt nem teszed, márciusban és augusztusban kenyértörésre kerülhet sor köztetek. Érdemes lenne abban gondolkodni, hogy közös vállalkozást alapítsatok vagy egyéb formában támogassátok egymás szakmai előmenetelét. Ez erősebbé teszi szerelmi köteléketeket, s 2020 végén mindketten maximálisan elégedettek lesztek.

PÁRKERESŐ: 2020-ban épp az fog történni, amire vágysz, Ne utasítsd el annak lehetőségét, hogy ismerkedj. Az ajtó nyitva van, s a küszöb túloldalán a szerelem vár. Uránusz lassú, ugyanakkor felemelő hatása tisztánlátáshoz segít hozzá. Rá kell jönnöd, hogy nem az eddigi ideáidat kell kergetnek, hanem érdemes sodortatni magadat az árral. Mars és Vénusz felkorbácsolja a szenvedélyt, így az egyéjszakás kalandok lehetőségét se vesd el. Bárhol élj, bármivel foglalkozz, bármilyen csalódásban is volt részed a közelmúltban, meg fog ajándékozni a sors. Hagyd, hogy szeressen végre valaki...

IKREK ELKÖTELEZETT: Az újesztendő fokozódó szenvedélyt hoz, szerelmi életed kedved szerint alakul. Alaposan megleped kedvesedet izzó vágyaddal, s tetszeni fog neki, amit lát és tapasztal. Mindezek mellett nem leszel szeleburdi, lehet rád számítani, partnered többször is kéri a segítségedet – akár szakmai vagy anyagi kérdéseket illetően. Ez arra utal, hogy erősödik a bizalma és hisz benned. Szükséged van arra, hogy szeressenek, és figyeljenek rád? Megkapod ezeket partneredtől, s a viszonzás sem maradhat el. Nyáron picit fokozódhat a féltékenykedés, nem szabad a zöld szemű szörnynek teret engedni. Az őszinte, baráti jó tanácsok segítenek megőrizni azt a tisztánlátást.

PÁRKERESŐ: Keresed a Te igazidat, kedves Ikrek? Jó hír, hogy 2020-ban érzelmekben gazdag, új kapcsolatra tehetsz szert. Mindezt úgy, hogy nem kell erőlködnöd, egyszerűen csak légy jelen a saját életedben, s mondj igent olyan dolgokra, amikre eddig talán sosem tetted. A melegebb hónapokban jobban megnyílsz, s új munkahely vagy ismeretlen helyek felfedezése során lelsz rá valakire, aki azonnal elrabolja a szívedet. Ne futamodj meg a tomboló szenvedélytől, hisz ez is együtt jár a szerelem élményével. Ha úgy alakul, hát vállald fel az egyéjszakás kalandokat, mert több lehet az egyikből...

RÁK ELKÖTELEZETT: Vegyes tendenciák jellemzik ezt az évet, néhol gyengédség, máskor a túlfűtött szenvedély uralkodik el rajtad. Persze, ezt egyáltalán nem fogod bánni, kifejezetten élvezni fogod a folyamatosan váltakozó energiákat, hisz ezek segítségével sok meglepetést okozhatsz kedvesednek. Érzelmi életed kiegyensúlyozott lesz, kevés vita előfordulhat márciusban és áprilisban, aztán pedig novemberben. Fontos, hogy mindent gyorsan hozz helyre, így partnered is jól fogja magát érezni. Amennyiben az elköteleződést magasabb szintre emelnéd, azt bátran jelezd partnered felé. Aki mer, az 2020-ban nagyot nyer!

PÁRKERESŐ: Párkeresőként az elköteleződés éve lesz számodra 2020. Sokat tettél azért az elmúlt időszakban, hogy megbékélj a múlttal és ne a régen szerzett sérelmeket használd fegyverként a szerelemmel szemben. Sokat fejlődtél, elfogadtál dolgokat, így pedig végre kinyitod a szívedet is. Március hava lesz a legintenzívebb, de persze később is jöhet az érzelem, s örömöt fogsz lelni a randizásban aztán pedig az elköteleződésben. Maximálisan hinni fogsz az életben, az optimizmusban, ami leendő partneredet is megfertőzi. Felejtsd el a félelmeket, hagyd, hogy átjárjon a boldogság.

OROSZLÁN ELKÖTELEZETT: Szerelmi életed veszít lendületéből március végéig, ám aztán fordul a kocka. Sokat tűnődsz majd azon, mit tegyél, ám a válaszok nem lesznek egyszerűek, sem bíztatók, - legalábbis, ha maximálisan őszinte vagy magaddal. Erős felismerésekben lesz részed, ez pedig tettekre sarkall. Légy olyan, mint egy GPS! Újratervezés azonnal! Sürgősen adj lejjebb az igényeidből, és kérdezd meg a partneredet, ő mire vágyik! Elvárásaitok sokat módosultak, ezeket át kell formálni, ám a folyamatba fektetett idő és energia meghozza pozitív eredményét. 2020 a szerelem ünnepe lesz, az esetleges feszültségeket teljesen fel lehet oldani.

PÁRKERESŐ: Olyan körülmények alakulnak ki körülötted, amik lehetőséget kínálnak az elköteleződésre. Könnyen lehet, hogy az év első hónapjaiban visszatér hozzád valaki és felmelegítitek a régi kapcsolatot. Ha ez megesik, ne félj a régmúlt csalódásaitól, hisz teljesen új alapokra helyzetek mindent és hosszú távra tervezhetsz. Amennyiben júniusig nem jársz sikerrel, akkor se aggódj, ez esetben biztos, hogy egy ismeretlen rabolja el a szívedet. Képes leszel a csábításra, a meggyőzésre, könnyen kifejezed az érzéseidet és vonzalmadat a másik nem iránt. Fenntartások nélkül fogadd el a szerelmet.

SZŰZ ELKÖTELEZETT: A 2020-as év energiái abban támogatnak, hogy még odaadóbbak legyetek egymás iránt. Beszélgetéseitek meghittebbek lesznek, jövőképetek pontos, így a közös céljaitok eléréséhez minden adott. Türelmed és figyelmességed pozitívan hat a mindennapokra, és az esetleges problémákat is meglepő gyorsasággal tudod megoldani. A nyári időszak hozhat erős feszültséget, ám a hangoskodás és az ajtócsapkodás nem lehet megoldókulcsa a probléma rendezésének. Szeptemberre azt tapasztalod, hogy a mindennapok ismét békések lesznek, így pedig erősödik az önbizalmad, és tudod, mit tegyél, ami jó a másik félnek.

PÁRKERESŐ: Érzelmi téren nagyon visszafogott leszel, inkább a háttérbe húzódva figyeled a világot és azokat, akik szóba jöhetnek partnerként. A belső béke, a nyugalom és a kiegyensúlyozottság látványosan körbeölel, így nem csoda, ha olyasvalakit vonzol be, aki hasonló értékeket keres. Emellett be kell látnod, hogy bizonyos elvárásokat ki kell törölnöd a tökéletes partner listáról. Körültekintően válassz partnert magadnak, úgy, hogy ne a külsőségekre alapozz, hanem kapargasd meg a felszínt. Ez a tett rövid távon megtérül. 2020 áprilisában vagy ősszel Vénusz az utadba sodor valakit, aki, boldogságot hozhat, bátran kiélheted még a legtitkosabb vágyaidat is.

MÉRLEG ELKÖTELEZETT: Az érzelmi szálak kissé összekuszálódtak 2019-ben? Akkor ideje a kibogozásnak! Legyél őszinte, mondd el, mivel vagy elégedetlen, ám kérd meg kedvesedet, tegye meg ugyanezt. Így a kapcsolat gyorsan válhat ismét kiegyensúlyozottá és örömtelivé. A Halak Neptunusz hatására alkalmanként felerősödnek benned a kétely hangjai, ami tettekre sarkall. Mellőzd a féltékenységet, ne tégy szemrehányást, ha késik valamivel partnered, netán elfelejt valamit. A Nap segíti a szeretet és az elköteleződés energiáinak áramlását, és a korábban elkezdődött változások meghozzák gyümölcsüket. Spontán reakcióid kellően érzelemgazdagok lesznek.

PÁRKERESŐ: Egyedül kezded a 2020-as esztendőt? Ennek lesznek előnyei és hátrányai is. Jó hír, hogy az év első napjainak kellemes, támogató energiáival pontosan meg tudod fogalmazni igényeidet, vágyaidat. A téli és tavaszi időszak randijai remekül alakulnak, és lassan, de biztosan meghozzák a vágyott sikert egy kellemes partner képében. Törekedned kell arra, hogy ne látszódj keménynek, és ne akard mindig megmondani, mi legyen. Légy nyílt, bevállalós, és persze simulékony is. Sok lehetőség vár rád, és már az év elejétől alakulóban lesznek a dolgok, a szerelem első látásra nem csak mítosz, hanem megélhető állapot.

SKORPIÓ ELKÖTELEZETT: Aligha lesz türelmed ahhoz 2020-ban, hogy színházat rendezz és megjátszd a vonzalmat. Ideje eldöntened, mit akarsz tenni, s tényleg amellett a prtner mellett akarsz-e maradni, akivel az újévet elindítod. Ha már sehogy sem mennek a dolgok, nincs közös hullámhossz és a jövőkép is teljes ködbe burkolódzik... akkor azt tedd, amit a belső hang súg neked. Ha mennél, azt lépd meg március végéig! Ha maradsz, akkor sok élethelyzet teszi próbára a türelmedet, aztán a nyár ismét felerősíti benned a kedvesed iránti vágyódást és minden a helyére kerül. Már az év elejétől gyűjtheted az erőt magadban a változásokhoz.

PÁRKERESŐ: Skorpióként bizony hajlamos vagy arra, hogy ideákat kergess és olyasvalakire várj, aki talán nem is létezik. Gyere vissza a realitás talajára és megkapod ezért a jutalmadat. Szerelmi életedet tavasszal és ősszel tudod a leginkább feltúrbózni. Biztosan átlépsz a párkapcsolatok talajára, lásd be, a magány nem neked való. Pontosítsd azt, mire vágysz, a túlzásokat viszont mellőzd 2020-ban. Előre nézz, ne hátra, ne bánkódj azon, mi nem jött össze eddig, hanem arra fókuszálj, mi minden sikerülhet az újesztendőben. Szerencsésnek érezheted magadat, mert kedved szerint alakul minden.

NYILAS ELKÖTELEZETT: Szerelmi életed örömteli pillanatokat kínál 2020-ban. Csupán finomítgatásokra van szükség ahhoz, hogy kapcsolatod kiteljesedettebb legyen. Azzal, hogy jobban odafigyelsz a másikra, igényeire és vágyaira, már szebbé válnak az egyszerű hétköznapok. Ha valamit felró és számonkér rajtad, nézd az ő oldaláról a helyzetet, és így meglátod az igazságot. Könnyedén ráhangolódsz partneredre, nem vonsz el tőle időt, energiát, ő pedig meghálálja a figyelmességet. Ha magasabb szintre lépnétek, jöhet a házasság, gyermekáldás, közös otthon, de akár egy közös vállalkozás lehetőségét is érdemes megfontolni.

PÁRKERESŐ: Akárhogyan induljon az újév, a sikered garantált, a magányt messzire űzöd. Az egyetlen gondod legfeljebb az lehet, hogy több érdeklődő közül, kit válasz. Néha elégedetlen leszel, ugyanis pár terv megvalósítása késlekedik, de mindennek helye és ideje lesz 2020-ban. A szerelemnek és az elköteleződésnek is – elsősorban április és szeptember közti hosszú időszakban. Ismeretlen irányban nyílik meg előtted egy kapu, merd átlépni a küszöböt. Erőteljes érzelmek töltik be a lelkedet, fogékony leszel olyan emberekre, akik eddig nem vonzottak. A kedvességre reagálj kedvességgel, s hidd el, a szerelem legtisztább formáját fogod megélni.

BAK ELKÖTELEZETT: 2020-ban nehezen tudsz minden igénynek megfelelni. Rengeteg a munka, a tanulás, így kevés idő jut önmagadra és kedvesedre. Épp ezért célszerű lenne kapkodás helyett fókuszálni a legfontosabb teendőkre. Amikor partnereddel vagy, légy ott jelen 100 százalékban. Csodálatos élményekben lesz részed, ugyanis meg fogja érteni, hogy rajta kívül mi fontos még számodra. Mindent jóval intenzívebben fogsz megélni, panaszra nem lesz okod. Ha feszültség üti fel a fejét köztetek, arra azonnal keressetek megoldást, az időhúzás jelentős károkat okozhat. Amennyiben még nem történt meg, akkor hivatalossá válhat a kapcsolatotok, bemutathatjátok egymást a szüleiteknek, megtarthatjátok az esküvőt.

PÁRKERESŐ: 2020 nagyon mozgalmas lesz, ne ücsörögj otthon, mozdulj ki, fedezz fel új helyeket, mert az aktív élet hozza meg számodra a szerelmet. teljesen biztos, hogy egy ismeretlen közegben lelsz rá a partneredre, akivel nagyon gyorsan elvarázsoljátok egymást. A nyitottságod, kíváncsiságod és kedvességed lenyűgöz valakit, aki onnantól kezdve nem mozdul majd mellőled. Olyan embert fogsz magadhoz vonzani, aki hasonló értékrenddel bír, mély érzelmekre vágyik, s ez abszolút összhangban áll a te vágyaiddal is. Július és szeptember hava kiemelkedően jó lehetőségeket kínál – használd ezt ki.

VÍZÖNTŐ ELKÖTELEZETT: Szerelmi életed meglepően sok, egyben igen izgalmas élménnyel gazdagodik 2020-ban. Elégedett leszel, mert a változásokhoz gyorsan alkalmazkodsz, ha partnered kér valamit, nem kifogást, hanem azonnal megoldást keresel számára. Többet fogtok beszélgetni, sokat tűnődtök a jövőn, s remek ötletekkel rukkoltok elő mindketten. Eddig is megvoltak a közös pontok, de valahogy 2020-ban még könnyebben megérted, miről és hogyan vélekedik kedvesed, hova szeretne eljutni, miként kerülhetsz még közelebb hozzá. Ha úgy véled, hibákat követtél el a közelmúltban, akkor képessé válsz arra, hogy mindent kijavíts. Áprilistól teljes harmónia lesz jelen életetekben.

PÁRKERESŐ: 2020-ban olyan emberekkel találkozol, akik új ajtókat nyitnak meg előtted, és ösztönösen ráéreznek arra, mire vágysz, kit mutassanak be neked, ki nyújthatja számodra azt, ami boldoggá tenne. Fogadd el ezeket a támogatásokat, mert így fog besétálni a szerelem az életedbe. Óriási az esély arra, hogy hosszú távú kapcsolat szökkenjen szárba ebben az évben. Pontosan meg tudod fogalmazni, milyen kapcsolatra vágysz. Tisztán fogod látni, mi nem működött az elmúlt időszakban, és ezeket a dolgokat nem erőlteted tovább. Fantasztikus hatással lesz rád a szerelem. Sok flört és randi vár rád, s valamelyikből garantáltan tartós kapcsolat lesz.