Patkány Nem fogsz hiányt szenvedni semmiben, bőven lesz feladat, kihívás, örömteli pillanat. Munka, karrier, szakmai előmenetel vagy épp tanulás terén készülj fel egy kifejezetten mozgalmas évre! Amennyiben szerepel a terveid között egy munkahelyváltás, azt akár már februárban is meglépheted. Sikerekben gazdag esztendőre számíthatsz, ám a legtöbbet akkor tudod kihozni a lehetőségekből, ha minden lépésedet tudatosan teszed meg, és kevésbé leszel spontán. Kiemelkedő eredményekre a nyár folyamán számíthatsz. Nem fogsz hiányt szenvedni semmiben, bőven lesz feladat, kihívás, örömteli pillanat. Munka, karrier, szakmai előmenetel vagy épp tanulás terén készülj fel egy kifejezetten mozgalmas évre! Amennyiben szerepel a terveid között egy munkahelyváltás, azt akár már februárban is meglépheted. Sikerekben gazdag esztendőre számíthatsz, ám a legtöbbet akkor tudod kihozni a lehetőségekből, ha minden lépésedet tudatosan teszed meg, és kevésbé leszel spontán. Kiemelkedő eredményekre a nyár folyamán számíthatsz. Mindezek mellett jól alakulnak anyagi ügyeid is, ám a nyár vége és az őszi szezon okozhat némi fejtörést, mert többletkiadásaid adódhatnak. Épp ennek az okán kifejezetten ajánlott előre pontos költségvetést készíteni, így megúszhatod a legnehezebb pillanatokat! Azokat a kiadásokat messzire kerüld el, amikről tudod, számodra semmilyen hasznot nem hoznak. Szerelem: Magánéleted igen színesnek ígérkezik. Ha van kapcsolatod, az tovább erősödik. Ha várod az igazit, akkor gyors elköteleződésre van mód tavasszal és nyáron. Kapcsolatok: Családi és társasági életed meglepően mozgalmas lesz, sokfelé megfordulsz, így új barátságok, üzleti lehetőségek nyílnak meg előtted. Egészség: A különféle terhek ingerlékenyebbé tesznek. Ezt vedd észre, és add meg magadnak a lehetőséget a pihenésre. Egészséged stabilan tartásánál nincs fontosabb, főleg ősszel.

Bivaly A 2020-as Patkány év jelentős, egyben kiemelkedő időszak lesz számodra. Mindaz, ami ebben a periódusban történik meg veled és körülötted, az hosszú évekre meghatározó lesz és irányt mutat. Amilyen eredményt elérsz 2020-ban, abból fogsz profitálni a következő esztendőkben is. Ha fáradtnak vagy nyűgösnek érzed is magadat alkalmanként, akkor is tartsd azt szem előtt, hogy most kapsz meg minden segítséget a fejlődéshez és a gyarapodáshoz.

Az anyagiakat tekintve erőteljes odafigyelést követel ez az év. Hiába tervezel és véled alaposnak és megfontoltnak az összes lépésedet, mégsem alakul minden a terveid szerint. Alaposan át kell gondolni pénzügyeidet, és nem csak 1-2 hónapra kell tervezned, hanem egy egész évre. Jelentősebb kiadásokkal, költözéssel, utazásokkal összefüggésben mindent előzetesen járj körbe és fontolj meg!

Szerelem: A teljes őszi időszakban jelentős nyomás lesz rajtad. Komoly döntést kell hoznod meglévő kapcsolatoddal összefüggésben. Ha még keresed az igazit, akkor nyáron és kora ősszel várhatsz csodás pillanatokat.

Kapcsolatok: A kevesebb néha több elve érvényesül a Patkány évében. Azokra fogsz időt és energiát szánni, akik fontosak neked és tudod, nem hiábavaló a segítséged. Társasági életed a nyár folyamán csúcsra jár.

Egészség: A fizikai jellegű problémák elkerülnek, viszont a lelki gondok azok, amik megterhelők lesznek - főleg tavasszal. Egy odaadó személy segítségével mindent megoldasz. A 2020-as Patkány év jelentős, egyben kiemelkedő időszak lesz számodra. Mindaz, ami ebben a periódusban történik meg veled és körülötted, az hosszú évekre meghatározó lesz és irányt mutat. Amilyen eredményt elérsz 2020-ban, abból fogsz profitálni a következő esztendőkben is. Ha fáradtnak vagy nyűgösnek érzed is magadat alkalmanként, akkor is tartsd azt szem előtt, hogy most kapsz meg minden segítséget a fejlődéshez és a gyarapodáshoz.Az anyagiakat tekintve erőteljes odafigyelést követel ez az év. Hiába tervezel és véled alaposnak és megfontoltnak az összes lépésedet, mégsem alakul minden a terveid szerint. Alaposan át kell gondolni pénzügyeidet, és nem csak 1-2 hónapra kell tervezned, hanem egy egész évre. Jelentősebb kiadásokkal, költözéssel, utazásokkal összefüggésben mindent előzetesen járj körbe és fontolj meg!Szerelem: A teljes őszi időszakban jelentős nyomás lesz rajtad. Komoly döntést kell hoznod meglévő kapcsolatoddal összefüggésben. Ha még keresed az igazit, akkor nyáron és kora ősszel várhatsz csodás pillanatokat.Kapcsolatok: A kevesebb néha több elve érvényesül a Patkány évében. Azokra fogsz időt és energiát szánni, akik fontosak neked és tudod, nem hiábavaló a segítséged. Társasági életed a nyár folyamán csúcsra jár.Egészség: A fizikai jellegű problémák elkerülnek, viszont a lelki gondok azok, amik megterhelők lesznek - főleg tavasszal. Egy odaadó személy segítségével mindent megoldasz.

Tigris Ez az év vegyes hatásokkal bír, lesz benne jó és bonyolult vagy épp hátráltató élmény egyaránt. Arra viszont kifejezeten alkalmas, hogy felkészülj nagy lépésekre, jelentős változásokra, s ha kell, a hátad mögött hagyj mindent, ami már nem szolgálja a fejlődésedet. A Patkány évében ahhoz kapsz rengeteg segítséget, hogy a következő éveket alaposan megtervezd és hosszú távon elköteleződj. Ne félj drámai változásokra igent mondani. Bár júliusig még kicsúszhat egyszer-kétszer az irányítás a kezedből, de ez a hatás a nyár végére megszűnik. Ez az év vegyes hatásokkal bír, lesz benne jó és bonyolult vagy épp hátráltató élmény egyaránt. Arra viszont kifejezeten alkalmas, hogy felkészülj nagy lépésekre, jelentős változásokra, s ha kell, a hátad mögött hagyj mindent, ami már nem szolgálja a fejlődésedet. A Patkány évében ahhoz kapsz rengeteg segítséget, hogy a következő éveket alaposan megtervezd és hosszú távon elköteleződj. Ne félj drámai változásokra igent mondani. Bár júliusig még kicsúszhat egyszer-kétszer az irányítás a kezedből, de ez a hatás a nyár végére megszűnik. Pénzügyek terén lesznek olyan pillanatok, amikor nagyokat fogsz nyelni, mert tőled független okokból kell jelentős kiadásokat végrehajtanod, pedig nem terveztél ilyeneket. Ezek inkább az év első felét jellemzik, szeptembertől már ismét a gyarapodásé a főszerep. Ha nem kiemelkedően fontos, akkor 2020-ban ne vegyél fel hitelt, ne most fogj lakásfelújításba, építkezésbe. Ha mégis megléped ezt, alaposan járd körbe az összes részletet. Szerelem: Ha elkötelezted magadat egy kapcsolatban, jó, ha odafigyelsz és több időt szentelsz párodnak, különben hoppon maradhatsz! Ha még független vagy, akkor az év hideg hónapjai alkalmasak ismerkedésre. Kapcsolatok: Számodra fontos a társasági élet, a találkozók, eszmecserék. 2020-ban arra figyelj, mit mondasz, hogyan kommunikálsz, mert szeleburdiságból megbánthatsz másokat. Egészség: Lelki állapotod párszor labilissá válhat. Talán depressziósnak, kedvetlennek érezheted magadat. Ilyenkor mozdulj ki megszokott környezetedből, s kiderül, mindösszesen ennyire van szükséged, hogy azonnal jobban érezd magadat.

Nyúl Nagyon sok dolgod lesz ebben az esztendőben, ne is álmodj lazaságról és láblógatásról. Különféle feladataidhoz nagy önfegyelemre lesz szükséged, mert tervezned kell, fókuszálnod, és tudatosítani magadban azt, hogy mindig csak egy dolgot tégy, de azt csináld teljes erőbedobással. Az összes tennivalónak képes leszel a végére járni, ehhez kifejezetten ajánlott 2020-ban a csapatmunka. Ebben tudod leginkább megmutatni képességeidet és tapasztalataidat. Amennyiben szükséged van iránymutatásra, bátran fordulhatsz segítségért környezetedhez. Nagyon sok dolgod lesz ebben az esztendőben, ne is álmodj lazaságról és láblógatásról. Különféle feladataidhoz nagy önfegyelemre lesz szükséged, mert tervezned kell, fókuszálnod, és tudatosítani magadban azt, hogy mindig csak egy dolgot tégy, de azt csináld teljes erőbedobással. Az összes tennivalónak képes leszel a végére járni, ehhez kifejezetten ajánlott 2020-ban a csapatmunka. Ebben tudod leginkább megmutatni képességeidet és tapasztalataidat. Amennyiben szükséged van iránymutatásra, bátran fordulhatsz segítségért környezetedhez. Tele leszel ötletekkel és lendületességgel, Ez az anyagi ügyeket is pozitívan érinti, így örülj annak, amikor egyértelmű jeleit véled felfedezni a gyarapodásnak. Elsősorban a Patkány évének első harmadában tudsz remekelni. Számos új lehetőség kínálkozik számodra, amiket, - ha okosan kihasználsz -, jelentős plusz bevételekre számíthatsz. Ingatlanbefektetések terén csapj le arra, ami tálcán nyújt neked a sors. Szerelem: Érzelmi téren nem javallott a szeleburdiság. Kevés idő a szerelemre, s ez feszültséget okozhat. A magányos Nyulak tavasszal és ősszel lelhetnek rá kedvesükre – szánjanak sok időt a kapcsolatépítésre. Kapcsolatok: Mondj igent minden olyan lehetőségre, ami a meglévő kapcsolataidat rendezheti, vagy épp újakat szökkenthet szárba. Sok új barátra, ismerősre tehetsz szert. Egészség: A rád nehezedő terhek sokasága megingathatja az egészségedet. A kevés pihenés, kialvatlanság és folyamatos stressz nyúzottá fog tenni. Találj időt a testmozgásra és elméd elcsendesítésére.

Sárkány Nagyon biztató mindaz, ami rád vár 2020-ban. Kifejezetten kedvező hatások érvényesülnek, ám a remek dolgok megvalósulásának alapfeltétele az, hogy légy elkötelezett abban, amit felvállalsz. Ha bármit félvállról veszel, az nem hoz eredményt! Legyél lelkiismeretes! Segíts azoknak a kollégáknak, iskolatársaknak, üzleti partnereknek, akik erre rászorulnak. Ha így cselekszel, sokan lesznek hálásak neked, s végül fejlődésre, előrelépésre számíthatsz, környezeted teljes támogatását megkapod aktuális terveid kivitelezéséhez. Nagyon biztató mindaz, ami rád vár 2020-ban. Kifejezetten kedvező hatások érvényesülnek, ám a remek dolgok megvalósulásának alapfeltétele az, hogy légy elkötelezett abban, amit felvállalsz. Ha bármit félvállról veszel, az nem hoz eredményt! Legyél lelkiismeretes! Segíts azoknak a kollégáknak, iskolatársaknak, üzleti partnereknek, akik erre rászorulnak. Ha így cselekszel, sokan lesznek hálásak neked, s végül fejlődésre, előrelépésre számíthatsz, környezeted teljes támogatását megkapod aktuális terveid kivitelezéséhez. A Patkány évének utolsó 3-4 hónapjában váratlan kiadásokra számíthatsz, ezért lehetőleg felkészülten várd ezt az időszakot. Tartalékolj, s készíts előzetes költségvetést. Bár kevésbé valószínű, hogy ezeket a többletkiadásokat elkerülheted, ugyanakkor nem mindegy, hogy készülsz ezekre, vagy csak hagyod magadat sodortatni az árral. Jelentős kiadásba akkor vágj bele, ha teljesen biztos alapokon állsz. Szerelem: Eseményekben gazdag év vár, elkötelezett Sárkányként lesz ok az örömre. Párkeresőként mondj igent a randikra, hisz minden esélyed megvan, hogy berobbanjon a szerelem az életedbe. Kapcsolatok: Új ismeretségek örvendeztetnek meg, igaz barátra lelsz. Társasági életed mozgalmas lesz, családod hangot adhat annak, hogy keveset látnak otthon... Egészség: Fontos az önmagadra szánt idő és energia. Egészséged megtartása főleg a tavaszi és az őszi időszakban válik központi feladattá. Szabadidődben szánj időt a sportolásnak.

Kígyó A bonyodalmak nem kerülnek el 2020-ban, így nem feltétlenül fogod magadat szerencsésnek érezni. Hiába készítesz feladatlistát, s teszed meg a legfontosabb, sokszor első lépéseket, valahogy nem haladsz előre. Ember tervez, Isten végez? Nos, a mondás most nagyon igaz lesz, így az év során többször is át kell formálnod elképzeléseidet. Amikor összeállítod a Patkány évének bakancslistáját, eleve készíts „B tervet" is! Amikor pedig életbe is kell léptetned ezt, akkor ne veszítsd el a lelkesedésedet. Állj fel, és kezdd újra, amit épp csinálsz, másodjára minden jobban alakul majd. A bonyodalmak nem kerülnek el 2020-ban, így nem feltétlenül fogod magadat szerencsésnek érezni. Hiába készítesz feladatlistát, s teszed meg a legfontosabb, sokszor első lépéseket, valahogy nem haladsz előre. Ember tervez, Isten végez? Nos, a mondás most nagyon igaz lesz, így az év során többször is át kell formálnod elképzeléseidet. Amikor összeállítod a Patkány évének bakancslistáját, eleve készíts „B tervet" is! Amikor pedig életbe is kell léptetned ezt, akkor ne veszítsd el a lelkesedésedet. Állj fel, és kezdd újra, amit épp csinálsz, másodjára minden jobban alakul majd. Légy határozott és elszánt mindenben, különösen anyagiak terén. Ne kezdj olyasmibe, amihez nincsenek meg a megfelelő pénzügyi forrásaid. Ebben az esztendőben kerüld el a jelentős hitelfelvételt, a túl drasztikus változásokat, és tartalékolj váratlan kiadásokra! Szerelem: Párkeresőként új helyen, idegen társaságban vannak jó esélyeid. Első látásra szerelem lesz... Elkötelezettként ideje átgondolni, mire van szükséged? Változtass, hogy megtaláld, amire vágysz. Kapcsolatok: A meglévő barátaid és a családod fontosak, most ne új kapcsolatok után szaladgálj. Adj másoknak jó és megfontolt tanácsokat, és segíts elsimítani a viszályokat. Egészség: Ha valamilyen probléma felüti fejét lelki vagy fizikai téren, azonnal kérj segítséget. A struccpolitika nem visz előrébb. Ne húzd az időt, hanem keresd fel orvosodat, természetgyógyászodat.

Ló Téged nem riasztanak meg az akadályok, s ha vannak megválaszolatlan kérdéseid, addig mész, amíg meg nem kapod a számodra szükséges iránymutatásokat. Elhivatottságod és kitartásod olyan nagy lesz 2020-ban, hogy a rég vágyott célokhoz kerülsz végre közel. Olyan dolgokat oldasz meg, s olyan célszalagokat szakítasz át, amik már régóta esedékesek. Sok dolognak letetted a stabil alapkövét 2019-ben, s az eredmények végre megérkeznek – legfőképpen áprilisban, júliusban és szeptemberben számíthatsz kiemelkedő sikerekre. Bármi, amin ebben az esztendőben akarsz módosítani, kedved szerint alakul. Téged nem riasztanak meg az akadályok, s ha vannak megválaszolatlan kérdéseid, addig mész, amíg meg nem kapod a számodra szükséges iránymutatásokat. Elhivatottságod és kitartásod olyan nagy lesz 2020-ban, hogy a rég vágyott célokhoz kerülsz végre közel. Olyan dolgokat oldasz meg, s olyan célszalagokat szakítasz át, amik már régóta esedékesek. Sok dolognak letetted a stabil alapkövét 2019-ben, s az eredmények végre megérkeznek – legfőképpen áprilisban, júliusban és szeptemberben számíthatsz kiemelkedő sikerekre. Bármi, amin ebben az esztendőben akarsz módosítani, kedved szerint alakul. Általában kijelenthető, hogy a legtöbb Ló emelkedő fizetéssel, növekvő bevételekkel számolhat, ugyanakkor nem szabad, hogy ez magával hozzon egy automatikus túlköltekezést. Kifejezetten ajánlott komolyan megfontolni a kiadásokat, ellenkező esetben nehézségekkel találod szembe magadat már a nyáron. Szerelem: Lépj ki otthonod négy fala közül, szingliként biztos nem jön házhoz a szerelem. Ha már elkötelezted magadat, akkor ideje, hogy végre magasabb szintre lépjetek. Kapcsolatok: Sok tennivalód mellett is kellő időt fogsz szánni szeretteidre. Különösen a tavaszi és nyári időszak alkalmas arra, hogy új barátságokra és üzleti kapcsolatokra tegyél szert. Egészség: Jelentősebb gondok nélkül telik ez az év. Ha szükség van bármilyen komoly orvosi beavatkozásra, szerencsésen túl leszel azon, s hamar meggyógyulsz, felépülsz.

Kecske Ez az év igen előremutató lesz számodra, ha adódik is alkalmanként egy-egy bonyodalom, azokat gyorsan megoldod és okulsz mindenből. Nem szabad hagynod magadat sodortatni az árral, mindig készülj fel a pillanatnyi feladatokra, és tervezd meg a szükséges lépéseket. Sok örömteli, építő lehetőség keresztezi utadat a Patkány évében, csak legyél kellően bátor és bólints rá mindenre, ami adódik. Lesz mód tanulásra, jó vizsgákra, előmenetelre, dicséretekre, pozitív fordulatokra. Ha állást változtatnál, tavasszal vagy ősszel megtalálod, amit keresel. Ez az év igen előremutató lesz számodra, ha adódik is alkalmanként egy-egy bonyodalom, azokat gyorsan megoldod és okulsz mindenből. Nem szabad hagynod magadat sodortatni az árral, mindig készülj fel a pillanatnyi feladatokra, és tervezd meg a szükséges lépéseket. Sok örömteli, építő lehetőség keresztezi utadat a Patkány évében, csak legyél kellően bátor és bólints rá mindenre, ami adódik. Lesz mód tanulásra, jó vizsgákra, előmenetelre, dicséretekre, pozitív fordulatokra. Ha állást változtatnál, tavasszal vagy ősszel megtalálod, amit keresel. Váratlan bevételekhez juthatsz – minden bizonnyal nem munkával szerzed meg ezeket. Inkább bátor befektetések által gyarapíthatod pénztárcád tartalmát. Ezek arra fognak ösztökélni, hogy tartalékokat képezz, s számításba vedd azt, jöhetnek nehézkesebb időszakok is az életedben. Az elmúlt évek munkája, elkötelezettsége idén valódi pénzként jelenik meg életedben. A hosszú távú befektetések hoznak neked kiemelkedő sikereket anyaiak terén. Szerelem: Elkötelezettként eljegyzés, házasság, gyermekáldás vár rád – ha ez még nem esett meg veled. Ha még keresed az igazit, megleled, a nyár minden körülményt biztosít ehhez. Kapcsolatok: Fontos ismeretségekre teszel szert, ezek komoly barátságokká, vagy épp kamatozó üzleti kapcsolatokká növik ki magukat. Ha eddig nem tetted, hát most érdemes üzleti vállalkozásba kezdeni. Egészség: Minden esély adott egy békés, egészségileg nyugodt esztendőhöz. Ha van régóta húzódó betegséged, most végleg megszabadulhatsz attól, - külső segítséggel.

Majom Ha máskor megtetted, most nem szabad kihagynod azt, hogy egy egész esztendőre előre tervezz – feladatokat, pénzügyeket, intéznivalókat, hitelfelvételt, üzleti döntéseket, stb. tervezés mellett rugalmasságra is szükséged lesz, meg alkalmanként B-tervekre, mert nem minden megy majd az első nekifutásra. Lényeges tényező az alaposság, a megfontoltság, no meg az éberség, néha meglepő gyorsasággal változnak a körülmények és neked azonnal alkalmazkodnod kell mindenhez. Karrier és tanulás terén is lesz mód váltásra, változtatásra, ám ezeket sem érdemes elkapkodni. Akkor tegyél lényegi lépéseket, ha minden részletet körbejártál. A folyamatosan módosuló körülmények néha zavart okozhatnak pénzügyek terén. Óvakodj a váratlan és nagy kiadásoktól, nyáron különösen a hitelfelvételtől, ősszel pedig a magánjellegű kölcsönöktől. A biztos kevés most többet ér a bizonytalanságnál. Szerelem: Az elkötelezettségre vágyakozóknak sok alkalmuk adódik ismerkedésre, s egyszercsak a szerelem is megérkezik. Ha már elkötelezett vagy, szép időszaknak nézel elébe, odaadással és romantikával. Kapcsolatok: Élj társasági életet! Csak így lesz részed örömteli élményekben. Új barátságok, érdekes kapcsolatok indulnak útnak. Családodban fordulatos események zajlanak. Egészség: Sokszor leszel szeleburdi vagy épp izgága. Így a fáradékonyság, fejfájás, emésztési gondok is felbukkannak mindennapjaid során. Fizikai testedre szánj elegendő időt!

Kakas Pár éve, amikor a Kakas évében remekül alakultak a dolgaid, olyan ügyek alapkövét tetted le, amik talán csak most, a Patkány évében fognak megtérülni. Elérkezett végre az idő ahhoz, hogy kellőképpen lendületbe kerülj, nagyot alkoss, különleges dolgokat hozz létre. Az eddig elért sikereidet és hírnevedet nagyon okosan, egyben jó célokra tudod felhasználni. A mindennapos kemény munka meghozza gyümölcsét a nyárra, csúcspontja szeptemberre várható. Az év kulcsszavai: cselekvés, bevállalás és némi kockáztatás. Pár éve, amikor a Kakas évében remekül alakultak a dolgaid, olyan ügyek alapkövét tetted le, amik talán csak most, a Patkány évében fognak megtérülni. Elérkezett végre az idő ahhoz, hogy kellőképpen lendületbe kerülj, nagyot alkoss, különleges dolgokat hozz létre. Az eddig elért sikereidet és hírnevedet nagyon okosan, egyben jó célokra tudod felhasználni. A mindennapos kemény munka meghozza gyümölcsét a nyárra, csúcspontja szeptemberre várható. Az év kulcsszavai: cselekvés, bevállalás és némi kockáztatás. Jelentős bevétel-növekedésre számíthatsz 2020 folyamán, ám ezek az eredmények nem jönnek csak úgy, maguktól. Sokat kell tenned a sikerért, akár áldozatok árán is. Fontos, hogy sokszor akár a szabadidődből is lecsípve, karrierednek szenteld a figyelmet és a többlet energiáidat. A hirtelen felbukkanó lehetőségeket nem másoknak, hanem neked mutatkoznak meg, - hát cselekedj! Szerelem: Szívügyek terén légy aktív, hódítsd meg azt, aki elnyerte a tetszésedet - légy elkötelezett vagy szingli. Erre a legalkalmasabb időszak nyár elején adódik. Kapcsolatok: Sok új ismeretségre tehetsz szert, ám mindenkit ne engedj közel magadhoz, érdemes szelektálni. A jól megválasztott kapcsolatok a későbbiekben komoly hasznot is hozhatnak. Egészség: Aligha kell tartanod heves betegségektől, legyengüléstől. Júliusban és decemberben azonban figyelj oda nagyon egészségedre, ez az időszak gátolhat a kiteljesedésben.

Kutya Nem lehet okod panaszra akkor, amikor lezárod a Patkány évét. Addig is meglepően sok esély, tálcán kínált lehetőség vár rád, kiemelten igaz ez a munka, a karrier és a tanulmányokat érintő területekre. Feljebb léphetsz a ranglétrán, válthatsz állást, sőt, akár egy nagy pálfordulattal szakmát is. Szóba kerülhet a külföld valamilyen formában, és lehet belőled vállalkozó, ehhez kedvet nyáron vagy ősszel kaphatsz. Elengedhetetlen, hogy kellő önbizalmad és ambíciód legyen – azaz légy eltökélt és kitartó, bármiről legyen szó. Hangsúlyozd ki erősségeidet, dolgozz össze másokkal! Nem lehet okod panaszra akkor, amikor lezárod a Patkány évét. Addig is meglepően sok esély, tálcán kínált lehetőség vár rád, kiemelten igaz ez a munka, a karrier és a tanulmányokat érintő területekre. Feljebb léphetsz a ranglétrán, válthatsz állást, sőt, akár egy nagy pálfordulattal szakmát is. Szóba kerülhet a külföld valamilyen formában, és lehet belőled vállalkozó, ehhez kedvet nyáron vagy ősszel kaphatsz. Elengedhetetlen, hogy kellő önbizalmad és ambíciód legyen – azaz légy eltökélt és kitartó, bármiről legyen szó. Hangsúlyozd ki erősségeidet, dolgozz össze másokkal! Bátraké a szerencse – tartja a mondás, s ez a Kutyákra különösen igaz! Akármerre indulsz, mindenhol új és újabb lehetőségekbe botlasz, és a kockázatvállalás extra siket hoz neked. Ha még sosem próbáltál tőzsdézni vagy ingatlanba fektetni, hát most fedezd fel ezeket az ismeretlen utakat. Meglepő módokon és helyeken nyílhatnak meg előtted különféle pénzforrások. Szerelem: Egy különleges találkozás lehetőségét kínálja a tavaszi időszak, valamint október és december hava. Hagyd magadat sodortatni az árral. Az elkötelezett Kutyák ugyanezen időszakokban hoznak jelentős döntéseket. Kapcsolatok: Becsüld nagyra a családodat, akik mindig melletted állnak. Idő szűke miatt adódhat pár konfliktus, ezeket kezeld okosan. Ha szükséged van külső támogatókra döntéseidhez, bizton számíthatsz akár idegenekre is 2020-ban! Egészség: Ne hanyagold el egészségedet a sok teendő terhére! Óriási kieséseket okozhat egy-két hét ágnyak dőlés. Különös odafigyelést igényel a márciusi és a decemberi hónap.