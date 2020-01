A fiatal műsorvezető meghatóan beszélt az anyaság legnehezebb kérdéseiről, és elárulta, hogy bár az édesanyja szerint karrierjét kellene építenie, és sokkal többet kéne magával foglalkoznia, ő úgy érzi, most az a legfontosabb feladata, hogy kisfia mellett legyen.

"Anyukám a napokban többször finoman jelezte, hogy szerinte többet kellene dolgoznom, Ő itt van és szívesen segít, menjek építsem jobban a karrierem, járjak el edzeni, sőt pár óra bölcsőde sem ártana Mendelnek amíg èn egy kicsit magammal törődnék..." - kezdte Zsófi hozzátéve, hogy amióta az eszét tudja kőkeményen dolgozik.

"...Az anyaság is munka...olyan hatalmas felelősséget és figyelmet igényel egy gyerek nevelése, ami felér bármilyen munkahellyel. Nálunk, valahogy természetesen jött, hogy a szülőséggel járnak lemondások és mivel áldásként tekintünk a fiúnkra, nem is szeretem munkának nevezni a vele eltöltött időt, de akinek van gyereke tudja, hogy miért így fogalmazok. Sokat foglalkozunk vele, fontos számunkra, hogy milyen ember válik majd belőle és végtelenül büszkék vagyunk rá, amikor nem csak szerelmünk gyümölcse de munkák gyümölcse is visszaköszön..."

Zsófi a poszt végén arra is kitért, hogy biztos abban, hogy édesanyja nem ítéli el azért, mert kevesebbet vállal Mendel születése óta, csak egyszerűen máshogy gondolja, mint ő.

"Ahogy az lenni szokott, a fiam születése előtt magammal törődtem, építettem az életem, tapasztaltam, utaztam...és attól, hogy anya lettem, nem gondolom, hogy ennek vége, de most annak van itt az ideje, hogy Vele legyek. Hamarosan úgyis eljön az az idő, amikor szorító anyai ölelésemből el kell engednem a "nagyvilágba" , de addig is szeretném imádni ezt az időszakot és csak úgy, hálásnak lenni."

A megható Instagram poszt alatt záporoznak a kommentek, rengeteg anyuka egyetért Zsófival, és azt tanácsolják a gyönyörű anyukának, hogy ne foglalkozzon senkivel, és használjon ki minden pillanatot, amit kisfiával tölt.