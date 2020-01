A Hold egész héten csökkenő fázisban van, ennek ellenére folyamatosan lesz annyi energiánk, ami elégséges az aktuális feladatok teljesítéséhez. Leghamarabb pénteken tűnhet fel az, hogy nehézkesebb pótolni a felemésztett energiát, ám problémát ez sem okoz. A kedélyállapotunk jó, ugyanakkor alkalmanként nem találunk majd kapaszkodót. Ezen a héten el kell fogadni azt, hogy egy-egy esetben többször is neki kell futni a különféle teendőknek. Fókuszáljunk a jóra, az örömteli pillanatokra, és ha elvétünk valamit, azt fogadjuk el.

2020. január 13., hétfő a ♍ben (Fogyó hold, Szűz)Igen bonyolult nap, ezért tudatosan el kell kerülni a konfliktusokat. Minden azon múlik, Te hogyan viszonyulsz a különféle élethelyzetekhez. Ha a jót keressük valamiben, valakiben, azt meg is találod.

2020. január 14., kedd a ♍ben (Fogyó hold, Szűz)Erősen javallott a mozgás, ezzel könnyűvé válik az energiafelvétel. Elemezd a cselekedeteidet! Gondold végig az elmúlt időszak hibáit, s a megbánással nagy terheket pakolhatsz le a vállaidról.

2020. január 15., szerda a ♎ben (Fogyó hold, Mérleg)Leterhelő nap. Amikor a nyakadba szakadhat olyasmi, ami nem is a te dolgod. Az egyetlen kiút az, ha bátran ellentmondunk, aztán pedig önmagunkat és a céljainkat helyezzük fókuszba. Rögtön javul a hangulatunk.

2020. január 16., csütörtök a ♎ben (Fogyó hold, Mérleg)Ezen a napon érdemes és ajánlott sokat mozogni, szorgalmasnak lenni, iparkodni, alkotni, létrehozni és megoldani az aktuális teendőket. Aki ma sokat mozog, az napokra elegendő energiát gyűjt össze.

2020. január 17., péntek a ♎ben (Fogyó hold, Mérleg)Igényed lesz arra, hogy szeretteiddel, barátaiddal, sőt, tágabb környezeteddel is kedvesen és tapintatosan bánj, így megadva saját magadnak a lehetőséget arra, hogy nagy dolgokat érj el velük közösen.

2020. január 18., szombat a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)Minden pillanatban határozottnak és magabiztosnak kell lenned. Aki nem áll ki önmagáért és a véleményéért, az kutyaszorítóba kerülhet. Aki fél őszintén megnyilvánulni, az zsákutcába futhat.

2020. január 19., vasárnap a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)A régi, hátráltató dolgok lerombolásának és az új létrehozásának napja a mai. Mivel lassan, de biztosan egyre közelebb kerülünk az Újholdhoz, feltétlenül érdemes számba venni a függő ügyeket.