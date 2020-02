A gyönyörű celeb anyuka január 28-án jelentette be Insta követőinek, hogy egy kis időre elbúcsúzik, és digitális detoxra vonul.

Egy időre búcsúzom, úgy döntöttem egy darabig CSAK megélem a pillanatokat ahelyett, hogy megörökíteném vagy másokét követném. Ölellek Titeket!

Zsófi 15 napos elvonulás után tegnap magyarázta el rajongóinak, miért döntött a digitális elvonulás mellett, és mit adott neki ez a 2 hét.

"Igazából az insta és facebook detoxomnak a legfőbb oka az volt, hogy mèg több minőségi időt töltsek a kisfiammal. Olyan szinten függő voltam, hogy sokszor a kevés alvásidőmből is elvettem, nehogy "lemaradjak" valamiről...Voltak pàran akik megkérdőjelezték, volt e értelme ennek a "csak" két hét szünetnek...de kijelenthetem, hogy egészen megváltoztak azóta a netezési szokásaim. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a napi átlag 4-5 óra képernyőhasználatom lecsökkent másfél órára. Ezt a posztot legalább egy hete tervezem, de olyannyira minimalizáltam az instán lógást, hogy csak most jött össze. Igyekszem a jövőben sokkal tudatosabban és úgy használni az oldalam, hogy az számomra kizárólag örömet okozzon és ezáltal remélem Nektek is. Örülök, ha velem tartotok. És ha van kedvetek próbáljátok ki a detoxot, elképesztő szabadságot ad"

-írta Zsófi, aki azt is elárulta, hogy a fokozatos "leszokás" helyettaa "teljes megvonás" taktikáját választotta.