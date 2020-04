A koronavírus-járvány miatt sokan választják az önkéntes karantént, azaz csak a legszükségesebb esetekben hagyják el biztonságot nyújtó otthonukat. Attól, hogy a négy fal között töltjük időnk nagy részét, még lehetünk szexik és kívánatosak is. Számos olyan szépségápolási rutin van, amiket magunk is elvégezhetünk.

Minden nő számára fontos, hogy minden helyzetben komfortosan érezze magát a bőrében. Ahhoz pedig, hogy ez így legyen, elengedhetetlen a külső megfelelő ápolása. Az önkéntes karantén idején nincs módunk kozmetikushoz, fodrászhoz, vagy pedikűr-mainkűröshöz járni. Összegyűjtöttünk most néhány olyan otthon is elvégezhető szépségápolási módszert, amik garantált megoldást nyújtanak.

Peeling

Bámulatosan selymes lehet a lábad és a kezed, amennyiben rendszeresen alkalmazod az otthon könnyedés elkészíthető peelinget. Nem kell mást tenned, mint tengeri sót és oliva olajat összekeverni. Egy szuper természetes radírt kapunk, amit heti 2-3 alkalommal dörzsöljünk be a lábainkba és a kezünkbe is. A só eltávolítja az elhalt hámsejteket, az olaj pedig felpuhítja a száraz bőrt.

Természetes manikűr

Ha valaki nem szereti a színes lakkokat, viszont ápolt, fényes körmöket szeretne, a legjobb választás, ha egy kifacsart citrommal kényeztetjük ujjainkat. A citromlé kifehéríti az elszíneződött körmöket, a körömágyat pedig szépen puhítja. Dörzsöld be körmeidet és körömágyadat a citrommal és hagyd, hogy kifejtse fantasztikus hatását.

Hidratáld a hajad arckrémmel

Ha nem tudsz fodrászhoz menni, de hajvégeidre ráférne egy alapos, frissítő vágás, semmiképp se ess neki fürtjeidnek egy ollóval. Használj töredezett, sprőd hajadra arckrémet. Elsőre lehet, hogy furcsán hangzik, de a hidratáló krémed csodákat tesz a hajvégekkel.

Forró törölközős masszázs

Jól esne egy masszázs? Otthon is felfrissítheted elcsigázott testrészeidet. Tekerj fel egy durvább tapintású törölközőt hurka alakúra és dörzsöld át vele a hátadat, végtagjaidat. Nem csak a vérkeirngést serkenti, de felrázza a merev izmokat is. Tipp: ha kicsit felmelegíted a törölközőt még jobban fokozhatod az élményt.

Tejfürdő a hidratált bőrért

Ha nincs otthon kényeztető olaj vagy habfürdő, a tehéntej tökéletes választás lehet. Tegyünk két liter zsíros tejet a fürdővízbe és merüljünk el benne, mint Kleopátra. Ami rajta marad a bőrön, finom mozdulatokkal masszírozzuk bele, ne öblítsük le.

Tekerd magad!

Feszesebb bőrre vágysz? Tekerd magad fóliába. Készíts magadnak egy szuper zsírégető olajat olíva olajból, eukaliptuszból, borsmentából, rozmaringból és mentolból. Dörzsöld be vele finoman, körkörös mozdulatokkal a combodat és hasadat, majd teker be magad fóliával. Ne legyen túl szoros és túl laza se. Egy órán keresztül nyúlj el a kanapén, takard be magad és relaxálj. Bőröd szuper feszes lesz és ez a módszer még térfogat csökkenéssel is jár.

Maszkolj!

A friss és üde arcbőr érdekében kényesztesd hagad heti kétszer hidratáló, frissítő maszkokkal. Az otthon is könnyen elkészíthető arcmaszkokról ITT olvashatsz bővebben.