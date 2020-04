Három területet biztosan mindenkinél érintett a karantén: étkezés, vásárlás, rezsi, s nem csak azért, mert új szokásokat kellett bevezetni ezen a három téren, hanem azért is, mert az ezekhez kapcsolódó kiadások is jelentő változást mutatnak.



Étterem vs főzésEgyértelmű, hogy ha az emberek otthon vannak, akkor főzni fognak az esetek nagyobb százalékában. Természetesen az étel-házhozszállítás még most is működik és opció, de a legtöbben inkább szórványosan rendelnek csak a karantén alatt, míg a munkába járás idején többségben voltak azok, akik az irodához közeli étteremben ebédeltek. Saját magunkra főzni pedig még akkor is sokkal kifizetődőbb, ha így meg a heti vásárlások kerülnek többe a megnövekedett élelmiszerfogyasztás miatt, hiszen egy belvárosi ebédmenü árából otthon 2-3 személy is jóllakhat. A kávézásról már nem is beszélve! A népszerű kávézóláncokban egy egyszerű cappuccino ára nagyjából 600 és 1100 forint között mozog. Ha valamilyen alternatív tejjel szeretné a vendég, akkor az +100-200 forintot is jelenthet. Ez napi 2 kávéval számolva – a legalacsonyabb árral, minden extra nélkül - heti 6.000 forint, ami havonta 24.000 forintot jelent. Ehhez képest az otthoni kávé még akkor is jóval olcsóbb, ha kapszulás kávéfőzőt választunk, a jó öreg kotyogósról nem is szólva.

Shopping vs célirányos vásárlásVásárolni kell így is, úgy is, karantén ide vagy oda. A nagy különbség abban rejlik, hogy egészen más 2 órát tologatni a bevásárlókosarat a hipermarketben és nézegetve levenni a polcról ezt is, azt is, mint célirányosan, az otthon összeírt listával a kézben végigszáguldani az üzleten. Egyértelmű, hogy a shoppingolásnál előtérbe kerül az átgondolatlan impulzusvásárlás, míg ha csak a listára felírt tételek landolnak a szatyorba, akkor csupán azért kell fizetni, ami valóban szükséges a háztartásban. Persze sokan listával indultak vásárolni a járvány előtt is, ám biztos, hogy ők is elcsábultak a mindenféle terméket felvonultató sorok között lődörögve, most azonban, hogy senki nem szívesen tölt a boltokban több időt a feltétlenül szükségesnél, keveseket csábít felesleges költekezésre a túlzott árukínálat. Így máris spórolhatunk! Azonban ott van az érem másik oldala is, azaz a online vásárlás avagy shopping. A pandémia előtt is többen már online szereztek be különféle termékeket, most azonban a netes vásárlók száma megsokszorozódott. A gyereknek tavaszi cipő kell, a kinőtt vagy agyonhasznált melegítő helyett sem árt egy új, de akár a mosógép is elromolhat. Most pedig nincs nagyon más lehetőség, mint online megrendelni a szükséges árucikkeket. Egyszerű, gyors, kényelmes, néhány kattintás itt, néhány ott és máris beleeshetünk az online shopping csapdájába... Így nem árt vigyázni, nehogy, amit megnyertünk a réven, azt elveszítsük a vámon.

Rezsi anno vs rezsi mostA rezsiköltségek azok, amelyek egyértelműen növekedést mutatnak. Több áramot kell használni a napi főzés okán épp úgy, mint a home office-hoz vagy az online tanuláshoz szükséges számítástechnikai berendezések miatt. Egész nap fűteni kell a lakást – igaz, nem minden nap, csak ha úgy kívánja a változó tavaszi időjárás – míg, ha a család munkában, iskolában, óvodában tölti az idejét, csak reggel és délután szükséges feltekerni a termosztátot. A vízóra is meglódulhat a mosogatások, kézmosások, főzések miatt és nagy valószínűséggel a telefonszámlából valamint az internethasználatból eredő költségek sem csökkennek, hiszen ezek lettek a kapcsolattartás egyedüli forrásai. Itt tehát kétségtelenül költségnövekedés mutatkozik.



Summa summarum + 1 tényező

Ha összesítjük a fentieket, akkor az étkezés egyértelműen a spórolást képviseli ebben a helyzetben, méghozzá nem is kicsit, a vásárlás ugyanakkor kettős mércét mutat, mert bár a költekezés lehet átgondolt és tudatos, az online shopping sokat ronthat ezen a területen. A rezsi viszont határozottan a kiadások növekedését mutatja. Elmondható, hogy az állás valójában 50-50%, attól függően, hogy ki mennyire szorítja meg a nadrágszíjat a vásárlások területén, illetve ne feledkezzen meg senki még egy nagyon fontos, igaz nem tárgyalt tényezőről: ez pedig nem más, mint a kikapcsolódás és szórakozás. Természetesen ez is nagyon szubjektív és egyénre, családra válogatja, ki mennyit költött a pandémia előtt olyan luxus dolgokra, mint fodrász, kozmetikus, koncert, fesztivál, mozi, múzeum, bábszínház, állatkert, játszóház és társaik. Ezek ugyanis nagyrészt eltűntek a jelenlegi költséglistákról, ahogyan a barátnőkkel való kávézások és a srácokkal való sörözések is...

Mit mutat tehát a mérleg nyelve? Megmondani pontosan és mindenkire kiterjedően nagyon nehéz, de talán az bizton állítható, hogy a költségek tartós és jelentős csökkenése csak akkor várható, ha a nagyon tudatos és összeszedett életvezetés mellett döntünk a járvány idején is.