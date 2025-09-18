Horrorbalesetben hunyt el A Grace klinika 46 éves sztárja

Brad Everett Young hollywoodi színész és fotós, aki többek között a Grace klinika és a Charlie angyalai című sorozatokban is szerepelt, 46 éves korában vesztette életét egy súlyos közlekedési balesetben Los Angelesben − számol be a Mirror.

Brad Everett Young autóbalesetben hunyt el

Forrás: Variety

Brad Everett Young nem csak színész, fotós is volt

Brad Everett Young nemcsak színészként, hanem fotósként is ismert volt. Az elmúlt években számos gálán, premieren és díjátadón vett részt, és több hírességet is fotózott, köztük David Harbourt, Seth Greent, Emma Caulfield Fordot és Sarah Michelle Gellart. Színészként kisebb szerepeket kapott olyan produkciókban, mint A Grace klinika, a Charlie angyalai és a Jurassic Park III.

Orvosnak készült

Young eredetileg orvos szeretett volna lenni, de amikor Los Angelesbe költözött, inkább a kamerák előtti (és mögötti) pályára esett a választása. „Los Angeles volt az a hely, ahol lehetőségem adódott, hogy életreszóló döntéseket hozhattam” – nyilatkozta pár éve. „Azonnal elmentem az első tévésorozat-meghallgatásomra, csatlakoztam a Screen Actors Guildhez, és a többi már történelem... Beleszerettem a szakmában, és mindent megtettem, hogy eredményes legyek benne” – mondta akkor a színész.