Tóth Gabi és Krausz Gábor igazi nyerő páros, ezt pedig már többször is bebizonyították az utóbbi időben. Például most a karantén kapcsán is, hiszen ők nem egymást gyilkolva élik túl a bezártságot, hanem szeretetet és humort csempésznek a mindennapokba. Így lett Hannarózából házi súlyzó, az esetről pedig videó is készült.

Most pedig egy nem mindennapi videó került ki Gabi Instagram-oldalára, amelyet Gábor készített neki. Ez a rövid kisfilm jól összegzi, milyen különleges szerelem is az övék:

"Én egyetlen boldogságom! Ezzel a csodálatos videoval lepett meg engem az én egyetlen szerelmem! Istenem, annyira hálás vagyok neked, és ez csak 2 évünk... Mostantól pedig hármasban a végtelenbe" - írta a videóhoz Gabi.