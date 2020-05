Naomi Campbell

A fiatal Naomi barátaival lógott iskola után, amikor odalépett hozzá egy ügynökség vezetője, és megkérdezte, lenne-e kedve a modellkedéshez. A 15 éves lány édesanyja azonban megtiltotta, mert úgy gondolta, az iskolára kell koncentrálnia ennyi idősen. Ám Naomi titokban elment a castingra, amin nagyon jól szerepelt. Utána édesanyja áldását adta rá amennyiben új „hobbija" nem megy a tanulás rovására.

Kate Moss

Egy reptéren szúrta ki magának Kate-et Sarah Dukas, a Strom ügynökség alapítója, aki figyelte a 14 éves lányt míg várakoztak, majd a repülőn odament hozzá, és felkérte, hogy dolgozzon neki.

Cindy Crawford

A fiatal lány éppen egy kukoricaföldön dolgozott, amikor egy helyi újság fotósa felfigyelt rá, és készített néhány képet róla. Az 1982-es fotó annyira híres lett, hogy a tizenéves Cindy ezután elindult John Casablancas Look of the Year versenyén, amit meg is nyert. Innen indult be a karrierje.

Gisele Bündchen

Már anyukája is látta a jövő szupermodelljét a kis Gisele-ben, ezért be is íratta egy modelliskolába, viszont a tartása borzalmas volt, így ott nem igazán értékelték a lány adottságait. Később azonban egy McDonald's-ban hamburger falatozás közben lépett oda a 14 éves lányhoz egy ügynökség dolgozója, és ajánlott munkát neki.

Winnie Harlow

Ma már nem csak az utcán, hanem a közösségi oldalakon is le lehet vadászni sztármodelleket. Ez történt a vitiligoban szenvedő Winnie Harlow-val is, akit maga Tyra Banks fedezett fel az Instagramon, amikor különleges lányok után kutatott Topmodell leszek című műsorába.

Mihalik Enikő

A magyar lány karrierje is hasonlóan indult, mint híres elődjeinek: egy békéscsabai áruházban szólították le 15 éves korában. Így került Kajdi Csaba ügynökségéhez, aki innentől egyengette Enikő karrierjét. Japántól Koreáig hosszú utat járt be míg New Yorkba került, ahol a Gucci divatbemutatója után munkát ajánlottak neki a márka kampányfotózásán is. A fotósok felfigyeltek a magyar szépségre, innentől nem volt megállás.

Ügynöke, Kajdi Csaba a Life.hu-nak elárulta, a mai napig leszólít lányokat az utcán, ha lát bennük fantáziát, nem hagyja veszni a csiszolatlan gyémántokat.



Palvin Barbara

Szintén az utcán „találtak rá" hazánk másik híres szupermodelljére, Palvin Barbarát 13 évesen Budapesten szólították le. Ezt követte néhány magazin fotózás, majd egy modellügynökség kezdte egyengetni útját, és hamar felfigyeltek rá a külföldi divatmárkák. Miután első magyarként a L'Oreal Paris nagykövete lett, a Victoria's Secret angyalaként vonulhatott a kifutón, ennek köszönhetően pedig karrierje szinte szárnyra kapott.