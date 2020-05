Szennyeződések sajnos akkor is megtapadnak az arcunkon, ha nem sminkelünk és semmi megterhelőt nem csinálunk. A bőröd által termelt természetes olajok is pattanások és mitesszerek kialakulásához vezetnek, ha nem tisztítod megfelelően az arcod. Természetesen a bőrtipustól és tisztítószertől is függ, hogy hányszor érdemes letisztítanod az arcbőrőd, de az általános bőrgyógyászati javaslat az, hogy napi kétszer, reggel és este mossuk meg alaposan a bőrünket.