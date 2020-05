Angelina Jolie körül kezdenek lecsillapodni a kedélyek. Például végre békét kötöttek Brad Pittel, és elhatároztak, hogy ezentúl közösen fogják nevelni gyermekeiket. Shiloh születésnapját (aki most töltötte a 14. életévét) már együtt ünnepelték. Egyébként sokan azt rebesgetik, hogy a sztárapuka Shiloh-t szereti legjobban az összes gyermekük közül.

A híres színésznő pedig nem csak békés, hanem nosztalgikus hangulatban is van: néhány napja például közzétett egy videót, amelyben végig kísérhetjük, hogyan vált kislányból szexi színésznővé. Sőt, egy fotót is mutatott a 16 éves kori önmagáról. Elképesztő, hogy már akkor is milyen vonzó volt.