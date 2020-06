Az országos tisztifőorvos elmondása szerint cél, hogy ezen a téren is visszaálljon az élet a megszokott kerékvágásba. Egyúttal pedig megköszönte a lakosság kitartó türelmét.

Hétfőtől valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül vehető igénybe. A kórházakban a koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak 80 százalékát újra az egyéb gyógyítás szolgálatába lehet állítani, 20 százalékot azonban továbbra is fent kell tartani a koronavírusos betegek kezelésére. A háziorvosoknál és a szakorvosoknál bevezetett négy ember/óra szabály érvényét veszti, az ellátás azonban továbbra is csak telefonos bejelentkezés után vehető igénybe.

Részlegesen feloldották a kórházi látogatási tilalmakat is, az ezzel kapcsolatos részletszabályokat az adott intézmény főigazgatója határozza meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak egészséges látogató és csak kézmosás, kézfertőtlenítés után, maszkviselés mellett látogathat, kizárólag ő kerülhet két méteres távolságnál közelebb a beteghez. Az országos tisztifőorvos azt javasolta, a találkozókra lehetőleg a szabadban kerüljön sor.