Cicciolina még a '70-es években költözött ki Olaszországba, ahol köztudottan komoly gazdasági károkat okozott a koronavírus. Ezt Staller Ilona is megérzi, ugyanis ő is bevétel nélkül maradt, nem tagadja, hogy komoly a helyzet.

Elkezdte árulni lakásait, ám nem sikerül eladnia. Most úgy döntött, hogy festményeit is áruba bocsájtja. Sőt, 15 macskával él együtt, és tenyészti is őket, így a cicusokat is eladja, ha tudja.

Viszont párat természetesen megtartana, hiszen imádja őket, olyannyira, hogy végrendeletébe is beleírja a négylábúakat.

Az expornós egyébként korábban már került hasonlóan szorító helyzetbe, amikor is biztosítási csalással vádolták, és arra kényszerült, hogy használt fehérneműit árulja. Akkor milliárdos exférje húzta ki a bajból.