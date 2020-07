Bár kifejezetten sok a tennivaló, mégis vontatottan haladunk előre, legfőképpen azért, mert négy bolygónk is retrográd (a Szaturnusz, a Plútó, a Neptun, az Uránusz). Eközben fogyóban lesz egész héten a Hold, s a látszólagos nyugalom ellenére a gondolataink gyakorta cikáznak, és sikerül meglepő módon motiválni magunkat és másokat. A hétvégén remek ötletek pattannak ki a fejünkből, ezeket érdemes lejegyzetelni, nem pedig azokra legyinteni. Ez a hét – mindent egybevetve – lassacskán, de talán és szerencsére békésen telik.

2020. július 6., hétfő a ♒ben (Fogyó hold, Vízöntő)Lényeges, hogy elsősorban magunkkal, a saját feladatainkkal törődjünk. Meglehetősen bonyolult nap lehet, csaponghatunk, fura döntéseket, hozhatunk, ám leginkább ne vitázzunk.

2020. július 7., kedd a ♒ben (Fogyó hold, Vízöntő)A Fogyóhold ellenére mozgalmas, energikus nap, mégis adódhatnak nyűgös, macerás pillanatok – ezért a józan ész kerüljön előtérbe. A kevesebb néha több elve alapján dolgozzunk.

2020. július 8., szerda a ♓ban (Fogyó hold, Halak)Bármi megtörténhet, akár drámai döntések is születhetnek, szakításra is sor kerülhet. Engedj el valakit/valamit, s fogadj be valami újat. Ha új dologba kezdenél, akkor se kapkodj.

2020. július 9., csütörtök a ♓ban (Fogyó hold, Halak)Nézzünk a jövőbe, vázoljuk fel a következő hónapok főbb vonalait, tennivalóit. Ajánlott sokat jönni és menni, szorgalmasnak lenni, alkotni, létrehozni és megoldani a függő ügyeket.

2020. július 10., péntek a ♓ban (Fogyó hold, Halak)Legyünk egész nap határozottak és magabiztosak. Jelentős mennyiségű energia áll rendelkezésünkre, amit érdemes hasznosítani. Egy-két nehézkes helyzet bonyolíthatja ezt a napot, ám, ha lassan járunk, elérjük a kitűzött célt.

2020. július 11., szombat a ♈ban (Fogyó hold, Kos)Lesznek akadályok, de aki kiáll önmagáért és a véleményéért, az nem szorul háttérbe. Aki fél megnyilvánulni, az zsákutcába futhat. Ez a Holdnap a remény ideje, merjünk bízni, hinni.

2020. július 12., vasárnap a ♈ban (Fogyó hold, Kos)A régi lerombolásának és az új létrehozásának napja. Ismerjük fel, mi és ki szolgál bennünket és céljainkat. Ne erőltessünk semmit, a dolgok menjenek arra, amerre viszi azokat a sodrás.