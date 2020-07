Weisz Fanni Instagram-oldalán jelentette be, hogy vége a házasságának. Leszögezte, nincs harmadik fél, de kihunyt közöttük a szikra, és hiába vártak, hiába próbálkoztak. A szakítás és a válás mellett döntöttek, úgy tudni Fanni már el is költözött. Azóta a modell nem posztolt közösségi oldalaira, de tegnap kivételt tett és Instagram-sztorijában megmutatta, mivel próbál boldogságot csempészni napjaiba, és egy kis időre feledni tönkremnet házasságát: a barátnőjével elutazott a Balatonhoz.

"Fanni az egyik legjobb barátnőjével a Balatonon tölti ezeket a napokat, és ugyan próbál mosolyogni, de látszik rajta, hogy nagyon nehezen viseli ezt az időszakot. Nagyon szomorú és kivan, általában hatalmas napszemüveg mögé rejti az arcát. Ugyan próbálja összeszedni magát, de érthető, hogy még bőven a kapcsolat gyászidőszakában nem a vidámság jellemzi. Viszont érdekes, hogy most is látható volt a kis gyémántgyűrű, de egyszer láttuk a vastag karikagyűrűjét is a jobb kezén" - árulta el a Blikknek egy bennfentes.

A pszichológus elmondta, megszokott, hogy nem veszik le a gyűrűt. "Ilyenkor egy emberben szabályosan harcot vív a remény és a reménytelenség, a régi, közösen megélt szép emlékek és a meghozott döntés súlya. Néha el akarjuk fojtani, néha szeretnénk felszínre engedni, de ennek a folyamatnak végbe kell mennie, ám az személyiségfüggő, ki milyen gyorsan lesz készen arra, hogy elinduljon egy új úton" - árulta el Rusz Edit szexuálpszichológus