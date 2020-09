Újra forgat a Sláger Tévében az énekesnő, ami már nagyon hiányzott neki. Viszont így sem teljesen úgy zajlik a munka, mint régen, ugyanis míg a járvány előtt mindenki azonnal a nyakba ugrott, jöttek a puszik és az ölelések, addig most nincs érintkezés. Bangó Margitnak azonban ez borzaszóan hiányzik, de természetesen elfogadja a helyzetet.

„Nagyon hiányzik, hogy megölelhessem az ottani barátaimat. Normál esetben bemegyek a sláger tévébe, és már mindenki ugrik is a nyakamba, ölelés és puszihegyeket kapok. Ez sajnos most nincs. Kevesen vannak körülöttem, ők is maszkban és fertőtlenítőben, óvnak, mint a hímes tojást. Sajnos tudják, hogy nemcsak az életkoromból adódóan, hanem korábbi rákos betegségem és szív- és érrendszeri problémáimból adódóan nagyon oda kell figyelnem" – árulta el az énekesnő.

Bangó Margitnak az októberi nagykoncertjét át kellett tenni tavaszra a járvány miatt, pedig ez lett volna az utolsó. A művésznő azonban nem bánja, szerinte az emberek egészsége a legfontosabb most. Hozzátette, attól még kisebb fellépéseket vállalni fog majd.

A karantén alatt kis Tina vigyázott rá, aki még mindig ott lakik nála, így most sincs egyedül.

„Az első hullám alatt költözött ide a kis Tina, aki itt is marad, segít nekem mindenben. Megkezdte az iskolát, a médiában szeretne elhelyezkedni. Féltem tőle, ahogy sok mindentől, de egy ilyen csinos lányra vigyázni is kell ebben a világban. Mindenben segít, bevásárol, a ház körüli dolgokban, ahogy Tina és Emilio is" – mesélte Bangó Margit a Borsnak.