Régen faltad a könyveket? Minden pénzedet a könyvesboltban hagytad és akár több könyvtárba is beiratkoztál, csak hogy mindig legyen olvasnivalód? Alig vártad egy-egy kedvenc szerződ új könyvének megjelenését? Most pedig alig-alig veszel a kezedbe könyvet? Nos, akkor ez a cikkünk neked szól.

Elöljáróban rögtön van egy jó hírünk: ha valaha szerettél olvasni, akkor most is nagyon gyorsan könyvimádó lehetsz, pláne, ha néhány dolgot szem előtt tartasz.

Ma, amikor a különböző oldalak valóban jobbnál jobb filmekkel és sorozatokkal bombáznak bennünket, még a hamisítatlan könyvmolyok is hajlamosak arra, hogy a szabadidejüket a képernyő előtt töltsék. Különösen igaz ez egy fárasztó munkanap után, amikor méginkább jellemző ránk, hogy az egyszerűbb befogadói élményt válasszuk. Nincs is ezzel semmi baj, valóban kiváló mozgóképes tartalmakat találsz a világhálón, amelyek elgondolodtatnak és szórakoztatnak is egyszerre.

A gond ott kezdődik, ha te magad is érzed, hogy a fogyasztási szokásaid megváltoztak, és bár törekszel arra, hogy könyvet vegyél a kezedbe, az mégiscsak hónapokig az éjjeliszekrényeden porosodik.

Ahhoz, hogy újra megszeresd az olvasást pofonegyszerű trükköket is bevethetsz, amelyek segítségével biztosan újra elvarázsol majd a betűk világa.

Kezdj bele egy régibe!

Ha régen sokat olvastál, ma pedig alig-alig, biztos millió kedvenc könyved van. Kezdd azok közül valamelyikkel az olvasást: a jól ismert és szeretett történet biztosan olyan emlékeket fog előhívni belőled, amelyek újabb és újabb könyvek kézbevételére sarkallnak majd.

Előfordulhat, hogy tényleg egy kicsit elveszett az olvasási rutinod - ha hiszed, ha nem, ez még egykori irodalom szakosokkal, bölcsészekkel is előfordul -, ilyenkor nyugodtan nyúlj könnyebb olvasmányokhoz. Mivel az írott szöveg befogadásához nagyobb absztrakciós készségre van szükség, semmi baj, ha nem a régóta tervezett, de valós vagy vélt nehézsége miatt örökké halogatott olvasmányért nyúlsz. Olvass bátran szórakoztató irodalmat, amit egyébként később sem érdemes elfelejtened: egy-egy komolyabb szépirodalmi mű után mindenkinek jól esik a lazább olvasmány.

Határozd el, mennyit fogsz olvasni!

Bár azt, hogy miben leljük örömünket, parancsszóra biztosan nem lehet befolyásolni, de eleinte lehet, hogy jót tesz, ha elhatározod, hogy minden nap olvasol, és azt is magszabhatod magadnak, hogy mennyit. Kezdetnek szuperjó lehet az is, ha a tömegközlekedéssel töltött időt szánod az olvasásra: hidd el, sokkal jobban fel fog tölteni, mint ha a Facebook-üzenőfaladat pöregetd át ötödszörre. Az is jó lehet, ha az esti rutinod részéve teszed az olvasást: te is érezni fogod, mennyivel jobban ellazulsz, mint ha az elalvás előtti utolsó percig a közösségi oldalakat böngészed. Tedd le a telefont a kezedből, hidd el, nem maradsz le semmiről!

Csatlakozz olvasói csoportokhoz!

Nincs senki, aki jobban megtudná hozni a kedvedet egy jó könyvhöz, mint egy másik olvasó. Szerencsére ma már bőven találsz az online térben aktív és nagy létszámú olvasói csoportot, amelynek tagjai megosztják egymással könyvélményeiket. Ilyen például Szabados Ági műsorvezető-olvasásnépszerűsítő oldala a Nincs időm olvasni kihívás! / VAN IDŐM OLVASNI CSOPORT! a Facebookon, de azzal is nagyon jól jársz, hogy a moly.hu oldalára regisztrálsz, ahol a millió klassz funkció mellett véleményeket, kritikákat olvashatsz a könyvekről.