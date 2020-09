Múlt héten a Tigris lepleződött le az Álarcos Énekes adásában, kiderült, Eszenyi Enikőt takarta a maszk. Ráadásul a vendégnyomozó Szabó Ervin jött rá, hogy nem is férfi van a jelmez mögött.

Ám még sok versenyző várja, hogy a Nyomozók kitalálják, kik is ők. Gáspár Laci most sem tudott részt venni a forgatásokon, így a helyére most Puskás Peti lép.

Nem marad el ezúttal sem Csobot Adél és Istenes Bence csipkelődése. Ám ezúttal Bence keze tévedt kissé illetlen helyre a Zebrán, mire Adél kiosztotta párját.