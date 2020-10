Lassan 10 milliós nézettségnél jár Bille Eilish No Time To Die című dalának a klippje, mely mellesleg az új James Bond film betétdala.

Mint ahogy korábban mi is megírtuk, Billie Eilisht érte az a megtiszteltetés, hogy elénekelteti 25. James Bond film betétdalát. A fiatal énekesnő remek választásnak bizonyult, ugyanis a No Time To Die a megjelenése óta hatalmas népszerűségnek örvend. Pár napja pedig a videóklipp is felkerült a Youtube-ra, mely azóta közel 10 milliós megtekintéssel bír.