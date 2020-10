A két profi táncos, Sipos Viktória és Szabó Gábor már sok munkát végigcsinált közösen, ám eddig sosem voltak ellenfelek. Miután azonban Marsi Anikó új párja Gábor lett a Dancing with the Stars-ban, egymás ellen kell majd küzdeniük hétről hétre.

Három éve egy szlovén kaszinós munka során talált egymásra Sipos Viktória és Szabó Gábor, versenytáncosok. Ám akkoriban még mindkettőjüknek volt párja hivatalosan, noha már a végét járta mindkét kapcsolat.

„Nem kellett sok idő ahhoz, hogy rájöjjünk arra, a munkán kívül más is jól tud működni közöttünk, ezért hamarosan nyilvánosan is vállaltuk azt, hogy egy pár lettünk" – mondta Viki.

Nem csupán egy fellángolásról volt szó, ezt mi sem bizonyítja jobban mint, hogy szerelmük komoly próbatétel elé került, amikor is hónapokra össze voltak zárva 24 órában egy luxushajón, ahol munkát vállaltak. Szerencsére azonban a non-stop együttlét csak megerősítette kapcsolatukat, sőt megszokták, hogy minden munkát közösen vállalnak. Mindketten szerepeltek például a neves ausztrál Broadway produkcióban, a Burn the Floor show-jában.

„Míg másokat elválaszt az, hogy 0-24 órában folyamatosan együtt vannak és rájönnek arra, hogy milyen kibírhatatlan a másik, addig a mi kapcsolatunkat megerősítette ez a hosszú együttlét. Pedig szó szerint csak annyit voltunk egymástól külön, amennyi időt a fürdőszobában töltöttünk, egyébként éjjel-nappal össze voltunk zárva" - mesélte Gábor a Blikknek.

Ám a Dancing with the Stars-ban való szereplésre először csak Vikit kérték fel Horváth Tamás mellé. A lányt eleinte bántotta, hogy ezúttal nem kedvesével fog dolgozni. Csakhogy az élet úgy alakította, hogy Marsi Anikó párját lecserélték, mégpedig pont Gáborra.

„Olyan sok időt töltöttünk együtt Gáborral, hogy rendesen rossz érzés volt, amikor Gábor nélkül kértek fel arra, hogy legyek Horváth Tamás táncpartnere a Dancing with the Stars-ban. Mi egy csapat vagyunk, mindent együtt csinálunk, emiatt óriási öröm volt a számomra, amikor megtudtam, hogy Marsi Anikó új táncpartnere a vőlegényem, Gábor lesz" - vallotta be a táncosnő.

Viszont a szerelmesek ezúttal nem együtt, hanem egymás ellen fognak versenyezni, de így is nagyon boldogok, és borzasztóan örülnek a lehetőségnek.