Már hazamehetett a kórházból Palácsik Lilla és a kis Noah. Az anyuka elárulta, ugyan sokat még nem tudtak aludni, de mindent megér ez az érzés.

Szerencsére sok segítsége is van, a nagyszülőkre mindenben számíthat, illetve párja Tamás is kiveszi a részét a feladatokból, ahogy a szülőszobán is bent volt, hogy támogassa kedvesét, a végén pedig ő vághatta el a köldökzsinórt. Otthon átvállalja a fürdetés, illetve egy esti etetést is, hogy Lilla addig is tudjon pihenni.

Borzasztó büszke párjára, hiszen látta, hogy a terhesség alatt is, és a szülésnél is mennyit szenvedett. Nyíltan vállalja a véleményét, miszerint a nők sokkal többet bírnak, mint a férfiak.

Lilla elmondta, 4-5 órát vajúdott, nagyon fájdalmas volt a szülés, erre szerinte nem lehet előre felkészülni.