Nem szokatlan, hogy Emilio pikáns ajánlatokat kap női rajongóitól, a fellépéseken is gyakran megkeresik őt hasonlókkal.

„A múltkor Emil egyik fellépése után egy idősebb hölgy kiabált fel neki a színpadra, hogy milyen szexuális tevékenységre vágyik vele. Nem ez volt az egyetlen ilyen szélsőséges eset, volt, aki a mellére kért autogramot úgy, hogy a dedikálásnál csak felhúzta a felsőjét és mutatta, hova szeretné Emilio aláírását" - mesélte Tina a Blikknek.

Ám ezen még túl tudna lépni az énekes felesége, de az viszont felháborította, amikor Emilio egy erotikus videót kapott üzenetben egy nőtől.

„Nincsenek titkaink Emilióval egymás előtt, így a közösségi oldalainkat is közösen kezeljük. Megesik, hogy videoüzenetet küldenek neki, de amit az egyik nő küldött, az minden határon túlment. Ő arról küldött felvételt, ahogy anyaszült meztelenül ült a kádban és Emilio 'Őrült vágy' című dalára kéjelgett. A telefonjával mindent megmutatott magán, felváz, alváz, épp csak a belső ultrahang maradt ki. A felvételt megmutattam Emilionak is, aki azonnal leállíttatta és kérte, hogy töröljem ki" – árulta el Tina, aki ezután megnézte ki is a hölgy. Amikor kiderült, hogy egy családanyáról van szó, úgy érezte, ezt nem hagyhatja annyiban.

„Megnéztem ki ez a hölgy, a legnagyobb meglepetésemre egy férjezett, gyermekes anyuka volt. Gondoltam, ha minket nem, talán a férjét érdekelheti ez a felvétel, így elküldtem neki. Néhány nappal később el is tűnt a párkapcsolati státusz az adatlapjáról. Nem akartam senkinek rosszat, de azt gondolom, hogy ezzel a felvétellel magát minősítette"