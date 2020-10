A Dancing with the Stars múlt heti adásában Schiffer Miklós igencsak bántó megjegyzést tett Gabriela Spanicnak, amit a színésznő rendkívül a szívére vett, még egy hét után is nehezen bírt lenyugodni.

Ám a második adásban Gabriela a produkciójuk után odament Schiffer Miklóshoz, keresztet vetett a homlokára és megölelte. A divatszakértő ezután hebegve-habogva, de bocsánatot kért a korábbi beszólásáért és azt mondta, senkit nem akart megbántani, csupán rosszul fogalmazott, hiszen nagyon várta az első produkciót.