Rajongásig szeretett édesapjáról mesélt Szabó Zsófi Kadarkai Endrének a Világtalálkozó című rádióműsorban. Itt derült ki, hogy egyszer kapott egy pofont Szabó Gyulától még kislányként.

A színész azonban borzasztóan megbánta, és soha többé nem emelt kezet a lányára. Zsófi szerint ez hiba volt, mert bevallotta, ő ezzel utána rendszeresen visszaélt.

„Apukám egy hibát követett el velem kapcsolatban. Egyszer megütött, mert hallotta, hogy feleseltem a nagymamámmal. (...) Egy nagy taslival találkoztunk a sarkon, a folyosón. Én pedig kislányként elvetettem magam és letört a fogam. (...) Ő annyira megijedt, hogy megfogadta, többé nem üt meg. Szerintem nem kellett volna, hogy megígérje. (...) Nem az agressziót támogatom, de sokszor hülyére vettem, tudtam, hogy úgy sincs következménye. Én apukámnak a királylány voltam. Istenített, amit tudtam és visszaéltem vele. Egy kicsit a mai napig visszaélek ezzel" – vallotta be őszintén Zsófi.

A sztár arról is mesélt, már inkább érzi magát műsorvezetőnek, mint színésznőnek. Ráadásul manapság már nem vállalna el akármilyen szerepet, mégpedig a férje miatt.

„Több darabra is hívtak, olyanra is, ahol a kacér szöszit kellett játszani, ez se fér bele mostanában, meg olyan is, ami rengeteg próbát igényel. (...) A párkapcsolatomba nem fér ez bele. Én egy olyan férfi oldalán vagyok feleség, aki elmondja, hogy nem szeretne filmen, avagy olyan darabban látni, olyan szerepben, ami neki túlzó lenne."