Ebben a ruhában jelent meg a kamerák előtt a Sztárban sztár legutóbbi adásában. Mint kiderült, nem csak a nézők, de a zsűritagok sem bírták szó nélkül hagyni Babett rendhagyó ruháját. Sokan azzal is vádolják a szőke szépséget, hogy rövid ruhája alól még a bugyiját is megvillantotta, ám ezzel kapcsolatban Babett is megszólalt:

"Többen látni vélték, hogy bugyit villantottam. Ez egy rövid ruha. Bevett szokás, hogy a stylist, Kiss Márk rám ad egy rövidnadrágot. Amit láttatok, az egy ruhához illő rövidnadrág, ami alatt volt még harisnya, és alatta a saját fehérneműm, úgyhogy megnyugtatok mindenkit, nem láttatok semmit. Puszi, béke" - írja a Bors.