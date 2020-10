„Alapvetően kellően hiú pali vagyok ahhoz, hogy fontosnak tartsam az arcápolást. Ahogy a futballmeccs előtti bemelegítésnek is rutinja van, vagy ahogy az étel is elkészítve kerül az asztalra, úgy nekünk, is férfiaknak is gondolni kell arra, hogy bizonyos korba lépve már nem úgy termelődik a kollagén, nem feszes a bőrünk, ezért szakember segítségét kell kérni az arcápoláshoz" – mesélte a műsorvezető.

Csuti és Kulcsár Edina egy rendezvényen ismerkedett meg Dr. Kriston Renátával és a két kislányával, ott kezdtek el beszélgetni, és rájöttek, hogy sok a közös pont az életükben.

„A szimpátián túl nagyon fontos a szakmaiság is, utánanéztem a doktornőnek, és nyilvánvalóvá vált, hogy ő egy komoly múltú szakember. Lassan egy éve, hogy az első kezelésen részt vettem nála. Ezt megelőzte egy alapos állapotfelmérés, elmondtam, én mit szeretnék, és ő is kifejtette, mit lát az arcomon, mit javasol" – árulta el Csuti, aki barátainak is mesélt a kezelésekről.

„A haverok tudják, és nem cikiztek emiatt, olyannyira nem, hogy azóta többen is járnak Renátához. Én ezt egyébként egyáltalán nem gondolom cikinek, szerintem fontos, hogy egy férfi ápolt legyen. A testépítőnek sem ciki, hogy mennyit foglalkozik a testével, mindegy, hogy hivatásos sportoló, vagy a jó közérzetért teszi, esetleg azért, hogy jobban tudjon csajozni. Az arcunk egy fókuszpont, műsorvezetőként pedig nekem még inkább fontos, hogy mit látnak a nézők a képernyőn"

Míg a nők általában szebbek szeretnének lenni, addig a férfiak esetében a fiatalosság és a lendületesség megőrzésére a cél. Ma már nem szokatlan, ha ennek érdekében ők is profi segítséget kérnek.

„A férfiak szerencsésebb genetikai örökséggel rendelkeznek, mint a hölgyek: bőrszerkezeti különbségeik révén bőrük ellenállóbb, sokkal később kezdenek öregedni, mint a hölgyek, a narancsbőr problémáját pedig még csak hírből sem ismerik. Fontos viszont, hogy életmódjukkal, bőrük ápolásával és védelmével erősítsék ennek a genetikai állománynak a pozitív hatását" – hangsúlyozta Dr. Kriston Renáta esztétikai bőrgyógyász, aki csapatával ennek a genetikai állománynak a megerősítésén dolgozik többféle kezelés segítségével.