A szexi olimpikon, Tóth Dávid hétről hétre egyre felszabadultabban mozog a Dancing with the Stars parkettjén, ahol nők ezrei csodálhatják dögös csipőmozgását. Most egy kicsit a magánéletébe is bepillanthatunk, amiről meglepő őszinteséggel mesélt a kajakos.