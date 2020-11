A Dancing with the Stars ötödik adásában sikerült az első 4 db 10 pontos értékelését begyűjteni, méghozzá Osvárt Andinak és Suti Andrásnak. Andi a korábbi két adásban koronavírus miatt nem tudott jelen lenni, így különösen nagy volt a boldogsága, de Andrásnak is kijárt a héten a boldog pillanatokból.