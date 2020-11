A különleges otthonok tekintetében bemutattunk már óratoronyból kialakított csodás penthouse-t, és egy igazi transformersházat is. Most következzék egy, akár itthon is elérhető fémotthon.

Az új-zélandi Waikato régióban épült fel 12 konténer közreműködésével egy gyönyörű és modern családi ház, ami nem mellékesen, a Trade Me ingatlanirodán keresztül akár ki is bérelhető.

A főház 12 darab, szállításra készült konténer felhasználásával épült. Egy ilyen konténer átszámítva körülbelül 1-3 millió forintnak megfelelő dollárba kerül, a tervekkel és a kivitelezéssel együtt azonban még így is bőven egy hagyományos ház ára alatt álltak meg a költségek.

A design tekintetében, az industrial, azaz ipari stílust választották a tervezők, de ennek is a lágyabb, melegebb változatát. A csiszolt betonpadlón - ami végigfut az alsó szinten – például több helyen szőnyegek vannak. A három uralkodó színek mellett, ami a fekete, a fehér és a szürke, a réz és a meleg barna, vagyis a fa gondoskodik az otthonosság érzéséről.

A ház központi része egy hatalmas nyitott tér, a padlótól a mennyezetig érő ablakokkal. A fény így akadálytalanul hatol be a nappali-ebédlő-konyha együttes helyiségébe. Innen két lépcső vezet a felső szintre.

A hat hálószobás és három fürdőszobás házban modern fűtési és hűtési rendszer található, a hangulat kedvéért azonban a főnappaliba került egy fatüzelésű kályha.

A konténerházhoz egy 6 ezer négyzetméteres telek is tartozik, egy csodás medencével, egy vendégházzal és egy hat autó befogadására alkalmas garázzsal. A közelben pedig egy mesés természetes tavat találni.

Konténerházak itthon is kaphatóak, csupán egy közművesített telek és a megfelelő önkormányzati engedélyek kellenek ahhoz, hogy egy ilyen otthonban élhess. Vannak úgynevezett előtervezettek, de több cég is nyitott a saját igények megvalósítására. Az áruk akár már 270 ezer forint/ négyzetméter is lehet, ami döbbenetesen kedvező: egy kellően tágas ház tehát 24 millió forintért a tiéd lehet.