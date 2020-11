Az első ősz hajszálak megjelenése többekre sokként hat. Ilyenkor vágja őket arcon az idő múlása, ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a fiatalság, a szépség múlandó. Ahelyett, hogy rögtön a fodrászhoz rohannánk, álljunk meg egy pillanatra és gondolkodjunk el azon, hogy miért is kellene? Hiszen a teljesen fehér és az őszülő haj is szuperül néz ki.

Ha akarjuk, ha nem, az őszülés mindenki utolér, előbb vagy utóbb. Ez egy teljesen természetes folyamat. Az évek múlásával a hajhagymák egyre kevesebb melanint, a hajszálak színezéséért felelős pigmentet termelnek. A pigmenttermelés pedig egyszer csak teljesen leáll, az eredmény pedig az ősz haj. De az ősz nem azt jelenti, hogy színtelen, éppen ellenkezőleg! Az ősz haj is tud fantasztikusan kinézni, fiataloknál és időseknél egyaránt. Mondunk négy okot arra, miért jó ősznek lenni.

1. Az ősz haj abszolút divatos

Egyre több ismert vagy vezető beosztásban dolgozó nő vállalja az ősz tincseit. A brit Vogue divatigazgatója, Sarah Harris is így tett, és egyáltalán nem néz ki öregnek. Sarah betöltötte a negyvenet, de ősz haj ide vagy oda, ez egyáltalán nem látszik rajta. Ha megnézzük a fotóit, azzal szembesülünk, hogy az ősz haj sikkes és elegáns.

2. Az ősz haj teljesen normális

Mindenki meg fog őszülni, valaki előbb, valaki később. Ez egy teljesen természetes folyamat, jobb, ha elfogadjuk.

3. A festés tönkreteszi a hajat

A hajfesték ugyan visszaadja a tincsek színét, a haj egészségéhez azonban nem járul hozzá, sőt! A legtöbb hajfestékanylaminokat tartalmaz, amik a kísérleti állatoknál rákos betegségeket okoznak. Az anylaminok egyik fajtája felel azért, hogy a szín tartós legyen. Aztán ott van a hidrogén-peroxid és az ammónia keveréke. Külön-külön mindkét anyag ártalmatlan, együtt viszont karcinogén, azaz rákkeltő hatásuk van. Ez a két vegyi anyag pedig a legtöbb tartós hajfestékben együtt található meg. A hajfestéhez szükséges színelőhívó pedig megbontja a hajszálak külső szerkezetét, így hatolhathatnak be a vegyi anyagok. Inkább legyen tehát ősz és egészséges a hajunk, mint hogy ápolatlannak tűnjön a töredezett hajvégek miatt.

Ha negyven év alatt kezdünk őszülni, annak nem csak a genetika lehet az oka, hanem a pajzsmirigy alulműködése is. Érdemes kivizsgáltatni magunkat, hiszen megfelelő mennyiségű szelén, jód és Omega-3 szedésével javíthatunk a helyzeten.

4. Időt és pénzt is spórolsz

Gondoljunk csak bele, mennyivel több időt és pénzt hagyunk a fodrásznál akkor, ha hajat is festetünk, nem csak vágatunk! Ezt a kb. másfél órát sokkal hasznosabban is eltölthetnénk: elmehetünk egy masszázsra, a gyerekekkel sétálni vagy biciklizni egy nagyot, kávézhatunk a barátnőnkkel vagy olvashatunk egy kicsit.

Egy szó mint száz, akinek őszül a haja, maradjon is úgy, tuti, hogy fantasztikusan néz ki!

