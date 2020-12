A színész szigorúan betartja a koronavírussal kapcsolatos szabályokat. Bodrogi Gyula azt is elárulta, ő biztosan be szeretné oltatni magát, ha meglesz a vakcina.

Bodrogi Gyula tavasszal egyáltalán nem mozdult ki, még bevásárolni sem. Gyerekei segítettek neki akkor. Most viszont a boltba már kimerészkedik, de csakis az időseknek fenntartott vásárlási sávban.

Arról is mesélt a Blikknek, mindenképp be szeretné adatni majd a koronavírus elleni védőoltást.

„Nemrégiben adták be nekem a tüdőgyulladás megelőzésére szolgáló védőoltást is. Az ember nehezen szúratja meg magát, ha egészséges, de ha ezzel megvédhetjük magunkat és másokat is, akkor azt meg kell tenni."

Sajnos úgy fest, idén a karácsonyt is a család nélkül töltik a biztonságuk érdekében. Viszont már most is sokat videócsetelnek a gyerekekkel, az ünnepekre nézve is ez a terv, de azért már nagyon magához ölelné az unokáit.