John Legend és felesége, Chrissy Teigen hosszú és kemény időszakot tudhatnak maguk mögött, miután szeptemberben elveszítették a babájukat. Úgy tűnik, Chrissy szépen lassan próbál visszatérni a hétköznapokba, amit legújabb fotója is igazol.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a sztárpár. john Legend és Chrissy Teigen szeptember végén vesztette el magzatát, még a 28. hét betöltése előtt. A megtört család több drámai fotót is megosztott a történtekről, Chrissyakkor egy hosszú bejegyzésben mondta el, miért döntött a fotók megmutatása mellett, és azt is elmesélte, mi történt pontosan.

A tragédia óta eltelt pár hónap, ami alatt úgy tűnik, a család újra próbál talpra állni. Chrissy Teigen nemrég egy cuki fotót posztolt magáról és a család kutyusáról. A képen a feleség fehérneműben és egy vastag zokniban látható, amelyen mindenki szemügyre veheti, hogy tökéletes alakkal rendelkezik.