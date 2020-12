Már szinte hagyománynak számít, hogy Nánási Pál és Ördög Nóra egy karácsonyi dallal rukkol elő az ünnepek előtt. Ez így történt idén is, két nagyon tehetséges énekessel alkották meg a dalt.

„Az ötlet onnan ered, hogy mindannyian imádjuk a karácsonyt, amihez hosszú ideje köthetőek a nagy karácsonyi kampányok gyönyörű karácsonyi dalokkal. Szerettük volna megcsinálni a saját verziónkat, tisztelegni ezelőtt a hagyomány előtt. Az első két évben egy már meglévő karácsonyi dalnak az alapjára írt Nóri szöveget, majd ezt énekeltük el. Idén viszont megkértük a Lóci játszik zenekart, akikért a gyerekek és mi is oda meg vissza vagyunk, hogy írjanak nekünk egy dalt. Annyit kértünk, hogy legyen az a címe, hogy Nekem a karácsony. Lóci pedig egy duettet készített, ahol a szilvesztert és a karácsonyt állította egymással szembe" - mesélte el a Borsnak Nánási Pál.

Csakhogy a dal miatt több kritika is érte Tóth Andit, amire a fotós sem számított, de megvédte az énekesnőt.

"Megleptek a kritikák minket is. Szerintem Andi egy elképesztő tehetség, és nagyon kevesen vannak, akik képesek arra a hangjukkal, amire ő. Volt szerencsém fotózni is őt, elképesztő önazonosság van ebben a lányban. Emellett pedig precízen, pontosan dolgozik. Elsőre tudta, hogy mit várunk el tőle, rögtön értette, hogy mi a feladata, mi a szerepe ebben a dalban. A szilveszter szerepében ő egyfajta Grincs, aki a bulik, a szilveszteri partik mellett érvel a dalban, az pedig, hogy az embereknek ez nem tetszik, ízlés kérdése szerintem. Minden évben vannak, akik azt mondják, hogy a tavalyi jobb volt. Jövőre is lesz, aki ezt mondja"