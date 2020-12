Presser Gábornak is egyre inkább elege van a járványból, de igyekszik betartani minden szabályt, noha egyre nehezebben viseli a helyzetet

„A világ lassan kezd az őrület felé tendálni... Nincs most a világnak olyan pontja, ahova nagyon vágyom, amelyről azt gondolom, hogy ott jó lehet élni, jobb, mint Budapesten. Én nagyon szeretem ezt a várost. Régen is szerettem, amikor fiatal voltam, amikor minden szürke volt és golyónyomok voltak a házfalakon... Szerintem a világ leggyönyörűbb városa. Pedig sok helyen megfordultam életemben, csodálatos városokat láttam. Most nagyon keveset vagyok a városban, már a színházba se megyek be. Alig várom, hogy ez a rohadt vírus véget érjen, és újra kimehessek a budapesti utcára" - mondta énbudapestem.hu podcastjében.