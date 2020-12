Stohl András nem rég feleségül vette kedvesét, Vicát, így idén nem csak hogy házaspárként ünnepelhetik a karácsonyt, de végre együtt is. A színész ugyanis mindig dolgozott az ünnepek alatt, most a koronavírus miatt kivételesen családjával lehet.

„Harminc éve először töltöm otthon a karácsonyt és a szilvesztert, most először van igazán időm a családra és az elcsendesedésre. (...) Még fogalmunk sincs, miként lehetünk együtt a vírusfenyegetettség miatt. Mindenesetre most lehetőségem van az eddigieknél is többet foglalkozni a gyerekeimmel" - mesélte a Story Magazinnak, amelynek címlapján együtt látható mind négy gyerekével és kedvesével.

A színész őszintén mesélt arról is, a kezdetekkor nem volt könnyű mozaikcsaládként működniük. Párjával sokat olvastak erről, sőt egy szakember segítségét is igénybe vették.

„Éreztem, ezt nem tudom egyedül megoldani, és a szakember kívülről, érzelmi kötődések nélkül elképesztően jó kapaszkodót nyújtott"